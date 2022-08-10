https://tr.sputniknews.com/20220810/mahkemelerdeki-icra-dosyalari-24-milyonu-asti-1059738409.html

Mahkemelerdeki icra dosyaları 24 milyonu aştı

Mahkemelerdeki icra dosyaları 24 milyonu aştı

Borcunu ödeyemeyen ve icralık olan vatandaşların sayısı arıtıyor. İcra dairelerindeki dosya sayısı 24 milyon barajını da geçti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T06:20+0300

2022-08-10T06:20+0300

2022-08-10T06:30+0300

türkiye

mahkeme

icra

dosya

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Bu yıl 1 Ocak-5 Ağustos dönemini kapsayan 7 aylık süreçte icra ve iflas dairelerine 5 milyon 379 bin yeni dosya daha eklendi. İcra dairelerindeki dosya sayısı ise son bir yılda 1 milyon 466 bin adet artarak 5 Ağustos itibarıyla 24 milyon 53 bine ulaştı. 2002 yılında 8 milyon icra dosyası bulunuyordu.4 milyon kişi bankaların takibine düştüSözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) raporlarına göre Mayıs 2022 itibarıyla kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş olanlardan, 4 milyon 148 bin kişinin borcu devam ediyor. 2022'nin ilk beş ayında borcunu ödeyemediği için yasal takibe girenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artarak 748 bin 437 kişi oldu. BDDK'nin birinci çeyreğe kadar paylaştığı verilere göre, ödenmediği için takibe giren kredi tutarı, Mart 2022 itibarıyla 163 milyar TL.Vatandaşın muhtarlıklara gelen icra tebligatlarını bile almaya gitmediğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Vatandaş boğazına kadar borca batmış durumda. İcra daireleri icra dosyasıyla dolup taşıyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oldu. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaş kredi, kredi kartı ve borçla yaşıyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek. Artan fiyatlar borç ödeme gücünü de düşürüyor. Yıl sonunda çok daha fazla insan hacizle karşılaşacak, icra dosyaları iyice patlayacak. AKP milleti hacze düşüren parti diye anılacak" dedi.

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mahkeme, icra, dosya