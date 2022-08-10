https://tr.sputniknews.com/20220810/mesamdan-konserlerdeki-telif-baskinlarina-iliskin-aciklama-gerekirse-mahkemeye-gidecegiz-1059762702.html
MESAM'dan konserlerdeki telif baskınlarına ilişkin açıklama: Gerekirse mahkemeye gideceğiz
MESAM'dan konserlerdeki telif baskınlarına ilişkin açıklama: Gerekirse mahkemeye gideceğiz
MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Ergül, telif baskınlarına ilişkin, "Bu bir insan hakkı ihlalidir çünkü telif, insan hakkı demektir. Gerekirse mahkemeye gideceğiz... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T16:14+0300
2022-08-10T16:14+0300
2022-08-10T16:19+0300
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)
sertab erener
yaşam
kenan doğulu
telif
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, Kenan Doğulu ve Sertab Erener’in konserlerinde organizasyon şirketlerine yönelik yapılan telif baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Ergül, konserde sanatçı, saz heyeti, bilet satan ışık ve ses sistemini kuranların bedelini aldığını ancak asıl esere vücut verenlerin hakkını alamadıklarını söyledi.'Bu bir insan hakkı ihlalidir'DHA'nın aktardığına göre, görevlerinin, eserleri ortaya koyan sanatçılara telifleri alıp haklarını dağıtmak olduğunu belirten Ergül, “Yıllardır canlı konserleri organize eden arkadaşlar gelirlerinin yüzde 6’sına tekabül eden telifi vermemek için her yola başvuruyor. Zaman zaman paravan şirketler kullanıyorlar, yasa takmıyorlar. 1980’li yıllarda korsan kasetçilik neyse bu aynı şeydir. Bu bir insan hakkı ihlalidir. Çünkü telif insan hakkı demektir. Konserlerle alakalı organizatör arkadaşlarla birebir görüşmeler yaptık. Konser gelirlerinin yüzde 6’sının eser sahiplerine verilmesi gerekiyor dedik. Ancak hiçbir şekilde müzakere sürecine yanaşmıyorlar. Böyle olunca da biz tespit yapıyoruz. O konserin orada yapıldığına dair tutanak tutuluyor bu tespittir. Bunu noteri lisans personeli ve hukukçu yapıyor. Bazen arkadaşlarımıza zorluk çıkardıkları için kolluk kuvvetlerine başvurmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.'Sanatçıların telif bilincine sahip olması lazım'Sanatçıların da duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Ergül, "Bu tespitler sanatçılara değil organizasyon şirketlerine yöneliktir. Ama önce sanatçıların telif bilincine sahip olması lazım. Avrupa’da böyle bir kültür var kaçak hiçbir şey olmuyor sözleşme yapılıyor telif ödeniyor herkes parasını almış oluyor. Tespitten sonra organizasyon şirketi hala sözleşme yapmaya yanaşmıyorsa o zaman mahkemeye gidiyoruz. Mahkemeye giderken de elimizde tespit belgesi oluyor” ifadelerini kullandı.'Tespitler devam edecek'Bundan sonra başka konserlerde de bu tespitlerin yapılmaya devam edeceğini söyleyen Ergül, “Organizasyon şirketleri gelip sözleşme yapana kadar tespitlerimiz olacak. Sadece konserlerle de kalmayacak düğün salonları, restoranlar, AVM’ler, kafeler, oteller ve toplu taşıma araçlarının telif ödemesi gerekiyor. Telifi kafamıza göre almıyoruz, tarifelerimiz son derece düşük ve bakanlık onaylı. 1 milyonluk konserde meslek birliklerine ödeyecekleri toplam tutar 60 bin liradır. Onlar 10 konserde 600 bin, 100 konserde 6 milyon yapar diye hesaplıyorlar. İyi ama 100 konserden 100 milyon kazanıyorlar. Sözleşme yapmaya yanaşsalar biz onlara her türlü kolaylığı da sağlarız. Ama paravan şirketler kullanıyorlar, her türlü zorluğu çıkarıyorlar” dedi.'Paravan şirket kullanıyorlar'Ergül, sözlerini şöyle sonlandırdı:
https://tr.sputniknews.com/20220808/sertab-erener-konserinde-organizatore-polis-baskini-1059634564.html
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türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), sertab erener, kenan doğulu, telif
MESAM'dan konserlerdeki telif baskınlarına ilişkin açıklama: Gerekirse mahkemeye gideceğiz
16:14 10.08.2022 (güncellendi: 16:19 10.08.2022) Abone ol
MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Ergül, telif baskınlarına ilişkin, "Bu bir insan hakkı ihlalidir çünkü telif, insan hakkı demektir. Gerekirse mahkemeye gideceğiz, mücadele etmeye kararlıyız" dedi.
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM
) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, Kenan Doğulu ve Sertab Erener
’in konserlerinde organizasyon şirketlerine yönelik yapılan telif baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Ergül, konserde sanatçı, saz heyeti, bilet satan ışık ve ses sistemini kuranların bedelini aldığını ancak asıl esere vücut verenlerin hakkını alamadıklarını söyledi.
'Bu bir insan hakkı ihlalidir'
DHA'nın aktardığına göre, görevlerinin, eserleri ortaya koyan sanatçılara telifleri alıp haklarını dağıtmak olduğunu belirten Ergül, “Yıllardır canlı konserleri organize eden arkadaşlar gelirlerinin yüzde 6’sına tekabül eden telifi vermemek için her yola başvuruyor. Zaman zaman paravan şirketler kullanıyorlar, yasa takmıyorlar. 1980’li yıllarda korsan kasetçilik neyse bu aynı şeydir. Bu bir insan hakkı ihlalidir. Çünkü telif insan hakkı demektir. Konserlerle alakalı organizatör arkadaşlarla birebir görüşmeler yaptık. Konser gelirlerinin yüzde 6’sının eser sahiplerine verilmesi gerekiyor dedik. Ancak hiçbir şekilde müzakere sürecine yanaşmıyorlar. Böyle olunca da biz tespit yapıyoruz. O konserin orada yapıldığına dair tutanak tutuluyor bu tespittir. Bunu noteri lisans personeli ve hukukçu yapıyor. Bazen arkadaşlarımıza zorluk çıkardıkları için kolluk kuvvetlerine başvurmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.
'Sanatçıların telif bilincine sahip olması lazım'
Sanatçıların da duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Ergül, "Bu tespitler sanatçılara değil organizasyon şirketlerine yöneliktir. Ama önce sanatçıların telif bilincine sahip olması lazım. Avrupa’da böyle bir kültür var kaçak hiçbir şey olmuyor sözleşme yapılıyor telif ödeniyor herkes parasını almış oluyor. Tespitten sonra organizasyon şirketi hala sözleşme yapmaya yanaşmıyorsa o zaman mahkemeye gidiyoruz. Mahkemeye giderken de elimizde tespit belgesi oluyor” ifadelerini kullandı.
'Tespitler devam edecek'
Bundan sonra başka konserlerde de bu tespitlerin yapılmaya devam edeceğini söyleyen Ergül, “Organizasyon şirketleri gelip sözleşme yapana kadar tespitlerimiz olacak. Sadece konserlerle de kalmayacak düğün salonları, restoranlar, AVM’ler, kafeler, oteller ve toplu taşıma araçlarının telif ödemesi gerekiyor. Telifi kafamıza göre almıyoruz, tarifelerimiz son derece düşük ve bakanlık onaylı. 1 milyonluk konserde meslek birliklerine ödeyecekleri toplam tutar 60 bin liradır. Onlar 10 konserde 600 bin, 100 konserde 6 milyon yapar diye hesaplıyorlar. İyi ama 100 konserden 100 milyon kazanıyorlar. Sözleşme yapmaya yanaşsalar biz onlara her türlü kolaylığı da sağlarız. Ama paravan şirketler kullanıyorlar, her türlü zorluğu çıkarıyorlar” dedi.
'Paravan şirket kullanıyorlar'
Ergül, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Tespit yapılan organizasyon şirketlere daha önce ulaştık, hatta biri açıkça paravan şirket kullandığını beyan etti. Ödememek için her yolunu deneyeceğini yüzümüze karşı söyledi. Böyle davaların meslek birlikleri tarafından kaybedildiği görülmemiştir. Kazanacağımızı bildikleri halde davaların uzun süreceğini, belki o zamana kadar şirketin iflas edeceğini hesap ediyorlar. Biz onlarla mücadele etmeye kararlıyız."