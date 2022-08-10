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https://tr.sputniknews.com/20220810/milyarderler-maden-bulmak-icin-eriyen-buzul-alanlarina-yatirim-yapmaya-basladi-1059737230.html
Milyarderler maden bulmak için eriyen buzul alanlarına yatırım yapmaya başladı
Milyarderler maden bulmak için eriyen buzul alanlarına yatırım yapmaya başladı
Grönland'ı kaplayan buz tabakasının hızla erimesi dünyanın en zengin isimlerini harekete geçirdi. Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T05:04+0300
2022-08-10T05:04+0300
dünya
grönland
jeff bezos
bill gates
buzul
michael bloomberg
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Dünyanın en zengin insanlarının bir kısmının, Grönland'ın batı kıyısında buzulların erimesi ile ortaya çıkan değerli minerallerin bulunmasına yönelik girişimlere fon sağladığı belirtildi. Aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup multi milyarder, yüzeyindeki buzulların hızla eridiği Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki tepe ve vadilere milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.NTV'de yer alan habere göre Dünyanın en zengin isimleri, buzulların eridiği bu bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli maden şirketlerine fon sağlıyor.Ünlü isimlerin finanse ettiği maden şirketleri buzların eridiği bölgede elektrikli araçlarda kullanılan metalleri çoktan aramaya başladı.Sondaj için yapay zeka kullanılıyorNikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder kulübünün şirkete finansal destekte bulunduğunu doğrularken, bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu düşündükleri belirtti.Kobold ve Blujay'ın gömülü hazineyi aradığı yerde otuz jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor.Ekipler, yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve aşağıdaki kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri, uçan insansız hava araçları ve vericili helikopterler alıyor. Gelecek yaza kadar erken bir zamanda tam olarak nerede sondaj yapılacağını belirlemek için verileri analiz etmek için yapay zeka kullanıyorlar.‘İklim değişikliği madenciliği erişilebilir hale getirdi'Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard, "Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarına ve etkilerine tanık olmak endişe verici. Ancak iklim değişiklikleri genel olarak Grönland'da keşif ve madenciliği daha kolay ve daha erişilebilir hale getirdi." dedi.Stensgaard, iklim değişikliğinin denizde buzsuz kalma sürelerini uzatması nedeniyle ekiplerin ağır ekipman ve metalleri küresel pazara daha kolay sevk edebildiğini söyledi.‘Buzullar 20-30 yıl içinde ortadan kalkacak’Bilim insanları, Grönland'da buzulların 20 ila 30 yıl içinde potansiyel olarak ortadan kalkmasını bekliyor. Buzulların erimesiyle geriye yalnızca mevsimsel buz örtüsü kalacak.Grönland'daki buz tabakasının dünyanın en büyük ikinci buz tabakası olduğu ve şimdiden küresel deniz seviyesinin yükselmesinde en büyük katkıyı yapan unsur olduğu belirtiliyor.
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grönland, jeff bezos, bill gates, buzul, michael bloomberg

Milyarderler maden bulmak için eriyen buzul alanlarına yatırım yapmaya başladı

05:04 10.08.2022
© Fotoğraf : Tom HegenAlman fotoğrafçının insanın doğaya etkisini gösteren kareleri
Alman fotoğrafçının insanın doğaya etkisini gösteren kareleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Fotoğraf : Tom Hegen
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Grönland'ı kaplayan buz tabakasının hızla erimesi dünyanın en zengin isimlerini harekete geçirdi. Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi isimlerin de bulunduğu bir grup multimilyarder, yeşil enerji geçişini güçlendirebilecek kritik madenleri bulmak için buzulların eridiği uçsuz bucaksız alanlara şimdiden yatırım yapmaya başladı.
Dünyanın en zengin insanlarının bir kısmının, Grönland'ın batı kıyısında buzulların erimesi ile ortaya çıkan değerli minerallerin bulunmasına yönelik girişimlere fon sağladığı belirtildi.
Aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup multi milyarder, yüzeyindeki buzulların hızla eridiği Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki tepe ve vadilere milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.
NTV'de yer alan habere göre Dünyanın en zengin isimleri, buzulların eridiği bu bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli maden şirketlerine fon sağlıyor.
Ünlü isimlerin finanse ettiği maden şirketleri buzların eridiği bölgede elektrikli araçlarda kullanılan metalleri çoktan aramaya başladı.
Sondaj için yapay zeka kullanılıyor
Nikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder kulübünün şirkete finansal destekte bulunduğunu doğrularken, bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu düşündükleri belirtti.
Kobold ve Blujay'ın gömülü hazineyi aradığı yerde otuz jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor.
Ekipler, yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve aşağıdaki kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri, uçan insansız hava araçları ve vericili helikopterler alıyor. Gelecek yaza kadar erken bir zamanda tam olarak nerede sondaj yapılacağını belirlemek için verileri analiz etmek için yapay zeka kullanıyorlar.

‘İklim değişikliği madenciliği erişilebilir hale getirdi'

Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard, "Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarına ve etkilerine tanık olmak endişe verici. Ancak iklim değişiklikleri genel olarak Grönland'da keşif ve madenciliği daha kolay ve daha erişilebilir hale getirdi." dedi.
Stensgaard, iklim değişikliğinin denizde buzsuz kalma sürelerini uzatması nedeniyle ekiplerin ağır ekipman ve metalleri küresel pazara daha kolay sevk edebildiğini söyledi.
‘Buzullar 20-30 yıl içinde ortadan kalkacak’
Bilim insanları, Grönland'da buzulların 20 ila 30 yıl içinde potansiyel olarak ortadan kalkmasını bekliyor. Buzulların erimesiyle geriye yalnızca mevsimsel buz örtüsü kalacak.
Grönland'daki buz tabakasının dünyanın en büyük ikinci buz tabakası olduğu ve şimdiden küresel deniz seviyesinin yükselmesinde en büyük katkıyı yapan unsur olduğu belirtiliyor.
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