https://tr.sputniknews.com/20220810/milyarderler-maden-bulmak-icin-eriyen-buzul-alanlarina-yatirim-yapmaya-basladi-1059737230.html

Milyarderler maden bulmak için eriyen buzul alanlarına yatırım yapmaya başladı

Milyarderler maden bulmak için eriyen buzul alanlarına yatırım yapmaya başladı

Grönland'ı kaplayan buz tabakasının hızla erimesi dünyanın en zengin isimlerini harekete geçirdi. Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T05:04+0300

2022-08-10T05:04+0300

2022-08-10T05:04+0300

dünya

grönland

jeff bezos

bill gates

buzul

michael bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104013/52/1040135294_0:140:1196:813_1920x0_80_0_0_dbf01816fe1bf567e98fa442089a37a8.jpg

Dünyanın en zengin insanlarının bir kısmının, Grönland'ın batı kıyısında buzulların erimesi ile ortaya çıkan değerli minerallerin bulunmasına yönelik girişimlere fon sağladığı belirtildi. Aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup multi milyarder, yüzeyindeki buzulların hızla eridiği Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki tepe ve vadilere milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.NTV'de yer alan habere göre Dünyanın en zengin isimleri, buzulların eridiği bu bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli maden şirketlerine fon sağlıyor.Ünlü isimlerin finanse ettiği maden şirketleri buzların eridiği bölgede elektrikli araçlarda kullanılan metalleri çoktan aramaya başladı.Sondaj için yapay zeka kullanılıyorNikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder kulübünün şirkete finansal destekte bulunduğunu doğrularken, bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu düşündükleri belirtti.Kobold ve Blujay'ın gömülü hazineyi aradığı yerde otuz jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor.Ekipler, yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve aşağıdaki kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri, uçan insansız hava araçları ve vericili helikopterler alıyor. Gelecek yaza kadar erken bir zamanda tam olarak nerede sondaj yapılacağını belirlemek için verileri analiz etmek için yapay zeka kullanıyorlar.‘İklim değişikliği madenciliği erişilebilir hale getirdi'Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard, "Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarına ve etkilerine tanık olmak endişe verici. Ancak iklim değişiklikleri genel olarak Grönland'da keşif ve madenciliği daha kolay ve daha erişilebilir hale getirdi." dedi.Stensgaard, iklim değişikliğinin denizde buzsuz kalma sürelerini uzatması nedeniyle ekiplerin ağır ekipman ve metalleri küresel pazara daha kolay sevk edebildiğini söyledi.‘Buzullar 20-30 yıl içinde ortadan kalkacak’Bilim insanları, Grönland'da buzulların 20 ila 30 yıl içinde potansiyel olarak ortadan kalkmasını bekliyor. Buzulların erimesiyle geriye yalnızca mevsimsel buz örtüsü kalacak.Grönland'daki buz tabakasının dünyanın en büyük ikinci buz tabakası olduğu ve şimdiden küresel deniz seviyesinin yükselmesinde en büyük katkıyı yapan unsur olduğu belirtiliyor.

grönland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

grönland, jeff bezos, bill gates, buzul, michael bloomberg