https://tr.sputniknews.com/20220810/nesin-vakfina-ait-matematik-koyundeki-zeytinlik-kundaklandi-1059756774.html

Nesin Vakfı'na ait Matematik Köyü'ndeki zeytinlik kundaklandı

Nesin Vakfı'na ait Matematik Köyü'ndeki zeytinlik kundaklandı

Nesin Vakfı’nın İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Nesin Matematik Köyü'nde zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazi, yoldan motosikletle geçen iki kişinin... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T14:34+0300

2022-08-10T14:34+0300

2022-08-10T14:34+0300

yaşam

nesin vakfı

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Yangının çıkış anına ait görüntüler kameralara yansıdı. Yaşananlara tepki gösteren Nesin Matematik Köyü'nün kurucusu Ali Nesin, "Fidanlarımızı çok büyük emeklerle çekirdekten yetiştirip dikmiştik. 50-100 öğrenciyle günler boyunca gidip sulamıştık. Ne kötülük yapmışız da emek emek diktiğimiz fidanları kundaklamışlar. Nasıl böyle olabildi bu toplum?" dedi.T24'ün ANKA'ya dayandırdığı haberine göre, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyüne 1 kilometre uzaklıkta bulunan, merhum yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'na ait Nesin Matematik Köyü'nün zeytin fidanlarıyla dolu arazisi, dün öğlen saatlerinde saldırıya uğradı.Yoldan motosikletle geçen iki kişi, kuru otların bulunduğu bölgeye torpil atarak yangın çıkardı. Alevler, zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazinin 40 dönümünü küle çevirdi. Motosikletli kişilerin patlayıcıyı yol kenarına attıkları anlar güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.'Nasıl böyle olabildi bu toplum?'Zeytin fidanlarını çekirdekten yetiştirdiklerini vurgulayan Nesin, şöyle konuştu:"Fidanlarımızı çok büyük emeklerle çekirdekten yetiştirip dikmiştik. Tepe gibi bir yere ektik fidanları. Kuyu da açtık. Damlama sistemi yapamadık, paramız yetmedi. 50-100 öğrenciyle günler boyunca gittik, suladık. Emek verdik. İki tane zıpır, hangi sebeple olduğunu bilmiyorum, ne kötülük yapmışız da emek emek diktiğimiz fidanları kundaklamışlar. Nasıl böyle olabildi bu toplum? Akıldan, mantıktan, iyilikten, güzellikten, doğrudan nasıl şaştılar? 18-20 yaşlarında çocuklar. Hangi inançtan olursa olsun o yaşta bunun kötü bir şey olduğunu anlamaları lazım. Biz, sadece iyilik yapıyoruz. Kimseye kötülük yapmıyoruz. Bu ülkenin insanlarıyız. Bu toprakların üstünde yaşıyoruz. Yapmamalılar. Benden nefret etmeleri için hiçbir neden yok. Farklı düşüncelerde olmak nefret sebebi olmamalı

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