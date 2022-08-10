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https://tr.sputniknews.com/20220810/norvecte-enflasyon-34-yilin-zirvesinde-1059764479.html
Norveç'te enflasyon 34 yılın zirvesinde
Norveç'te enflasyon 34 yılın zirvesinde
Norveç'te enflasyon 4. ayda da tahminleri aştı. Norveç İstatistik Ofisi'nin verilerine göre enflasyon temmuz ayında yıllık yüzde 6.8 ile 1988'den beri en... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T16:45+0300
2022-08-10T16:47+0300
ekonomi
enflasyon
norveç
faiz artırımı
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Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini yüzde 6.3'tü. Açıklamada, fiyat artışlarına 'olağandışı güçlü gıda fiyatlarının öncülük ettiği' ifade edildi.BloombergHT'nin aktardığına göre gıda ve alkol dışı içeceklerde aylık artış yüzde 7.6 oldu.Veri, Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantıda yüzde 1.25'teki politika faizini 50 baz puan artırabileceği beklentisini güçlendirdi. 50 baz puanlık artışın, bankanın hazirandaki sözlü iletişiminden daha agresif bir adım olabileceği öngörülüyor.Yine bugün açıklanan veriye göre Danimarka'da enflasyon yüzde 8.2'den 8.7'ye yükselerek 1983'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220810/tayland-2018den-beri-ilk-defa-faiz-artirdi-1059742839.html
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enflasyon, norveç, faiz artırımı

Norveç'te enflasyon 34 yılın zirvesinde

16:45 10.08.2022 (güncellendi: 16:47 10.08.2022)
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Norveç'te enflasyon 4. ayda da tahminleri aştı. Norveç İstatistik Ofisi'nin verilerine göre enflasyon temmuz ayında yıllık yüzde 6.8 ile 1988'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini yüzde 6.3'tü. Açıklamada, fiyat artışlarına 'olağandışı güçlü gıda fiyatlarının öncülük ettiği' ifade edildi.
BloombergHT'nin aktardığına göre gıda ve alkol dışı içeceklerde aylık artış yüzde 7.6 oldu.
Veri, Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantıda yüzde 1.25'teki politika faizini 50 baz puan artırabileceği beklentisini güçlendirdi. 50 baz puanlık artışın, bankanın hazirandaki sözlü iletişiminden daha agresif bir adım olabileceği öngörülüyor.
Yine bugün açıklanan veriye göre Danimarka'da enflasyon yüzde 8.2'den 8.7'ye yükselerek 1983'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.
Tayland bahtı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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