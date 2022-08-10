https://tr.sputniknews.com/20220810/orduda-mevsimlik-tarim-iscileri-su-yuzunden-birbirine-girdi-12-yarali-1059735235.html
Ordu'da mevsimlik tarım işçileri su yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı
Ordu'da mevsimlik tarım işçileri su yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı
Ordu’da mevsimlik tarım işçilerinin, METİP alanında 'su' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgasında toplam 12 kişi yaralandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T03:27+0300
2022-08-10T03:27+0300
2022-08-10T03:31+0300
türkiye
ordu
işçi
mevsimlik işçi
fatsa
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavga çıktı.AA'nın haberine göre Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık hasadı için kente gelerek Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanına yerleşen tarım işçilerinden iki grup arasında, su kullanımına yönelik tartışma yaşandı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfekle ateş açan her iki gruptaki 12 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.İhbar üzerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere götürüldü.Geniş güvenlik önleminin alındığı bölgede, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
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ordu, işçi, mevsimlik işçi, fatsa
Ordu'da mevsimlik tarım işçileri su yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı
03:27 10.08.2022 (güncellendi: 03:31 10.08.2022) Abone ol
Ordu’da mevsimlik tarım işçilerinin, METİP alanında 'su' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgasında toplam 12 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavga çıktı.
AA'nın haberine göre Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık hasadı için kente gelerek Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanına yerleşen tarım işçilerinden iki grup arasında, su kullanımına yönelik tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfekle ateş açan her iki gruptaki 12 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere götürüldü.
Geniş güvenlik önleminin alındığı bölgede, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.