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Paris'te havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı
Paris'te havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nda bıçaklı bir kişi polis tarafından öldürüldü. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T10:44+0300
2022-08-10T10:44+0300
2022-08-10T11:38+0300
fransa
paris
charles de gaulle havaalanı
dünya
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Fransa'da Paris polis departmanından yapılan açıklamada "Roissy- Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak olan tehditkar bir kişi etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı. Bir havaalanı kaynağının aktardığına göre Terminal 2F'de 08.20 sularında evsiz bir kişi güvenlik görevlilerini rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine sınır polisi çağrıldı. Şüpheli kişi başta olay yerinden ayrıldı ama sonra elinde bıçakla dönünce polis memurlarından biri silahını ateşledi.
fransa
paris
charles de gaulle havaalanı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, paris, charles de gaulle havaalanı
Paris'te havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı
10:44 10.08.2022 (güncellendi: 11:38 10.08.2022) Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nda bıçaklı bir kişi polis tarafından öldürüldü.
Fransa'da Paris polis departmanından yapılan açıklamada "Roissy- Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak olan tehditkar bir kişi etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
Bir havaalanı kaynağının aktardığına göre Terminal 2F'de 08.20 sularında evsiz bir kişi güvenlik görevlilerini rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine sınır polisi çağrıldı. Şüpheli kişi başta olay yerinden ayrıldı ama sonra elinde bıçakla dönünce polis memurlarından biri silahını ateşledi.