https://tr.sputniknews.com/20220810/pariste-havalimaninda-bicakli-saldirgan-alarmi-1059741917.html

Paris'te havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı

Paris'te havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nda bıçaklı bir kişi polis tarafından öldürüldü. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T10:44+0300

2022-08-10T10:44+0300

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fransa

paris

charles de gaulle havaalanı

dünya

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Fransa'da Paris polis departmanından yapılan açıklamada "Roissy- Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak olan tehditkar bir kişi etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı. Bir havaalanı kaynağının aktardığına göre Terminal 2F'de 08.20 sularında evsiz bir kişi güvenlik görevlilerini rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine sınır polisi çağrıldı. Şüpheli kişi başta olay yerinden ayrıldı ama sonra elinde bıçakla dönünce polis memurlarından biri silahını ateşledi.

fransa

paris

charles de gaulle havaalanı

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fransa, paris, charles de gaulle havaalanı