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Paris'te havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı
Paris'te havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nda bıçaklı bir kişi polis tarafından öldürüldü. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T10:44+0300
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fransa
paris
charles de gaulle havaalanı
dünya
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Fransa'da Paris polis departmanından yapılan açıklamada "Roissy- Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak olan tehditkar bir kişi etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı. Bir havaalanı kaynağının aktardığına göre Terminal 2F'de 08.20 sularında evsiz bir kişi güvenlik görevlilerini rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine sınır polisi çağrıldı. Şüpheli kişi başta olay yerinden ayrıldı ama sonra elinde bıçakla dönünce polis memurlarından biri silahını ateşledi.
fransa
paris
charles de gaulle havaalanı
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fransa, paris, charles de gaulle havaalanı

Paris'te havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı

10:44 10.08.2022 (güncellendi: 11:38 10.08.2022)
© WikipediaCharles De Gaulle Havalimanı
Charles De Gaulle Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Wikipedia
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nda bıçaklı bir kişi polis tarafından öldürüldü.
Fransa'da Paris polis departmanından yapılan açıklamada "Roissy- Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak olan tehditkar bir kişi etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
Bir havaalanı kaynağının aktardığına göre Terminal 2F'de 08.20 sularında evsiz bir kişi güvenlik görevlilerini rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine sınır polisi çağrıldı. Şüpheli kişi başta olay yerinden ayrıldı ama sonra elinde bıçakla dönünce polis memurlarından biri silahını ateşledi.
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