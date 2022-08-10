https://tr.sputniknews.com/20220810/pizzanin-anavataninda-7-yilda-iflas-eden-dominos-ulkedeki-tum-restoranlarini-kapatiyor-1059743516.html

Pizzanın anavatanında 7 yılda iflas eden Domino's, ülkedeki tüm restoranlarını kapatıyor

Pizzanın anavatanında 7 yılda iflas eden Domino's, ülkedeki tüm restoranlarını kapatıyor

ABD merkezli pizza şirketi Domino's, pizzanın memleketi olarak bilinen İtalya'daki restoranlarını ülkedeki işletmeci şirketin iflas başvurusunda bulunmasının... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T11:33+0300

2022-08-10T11:33+0300

2022-08-10T11:42+0300

dünya

domino's pizza

italya

pizza

restoran

restoran zinciri

iflas

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Bloomberg'in haberine göre, Domino's Pizza'nın salgının etkilerini atlatamayan İtalya şubeleri iflas nedeniyle kapatıldı.İtalya'da ilk şubesini açtığı 2015 yılından bu yana Domino's, 'pizzanın anavatanı' olarak bilinen ülkede müşteri toplamakta zorluk çekiyordu.2020'de İtalya'da 23 Domino's restoranını yöneten şirket, 6 diğer restoranı da alt şubecilik yoluyla idare ettiğini iflas başvuru belgelerine yansıttı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, İngiltere'de bin 200 Domino's restoranı bulunuyor. Türkiye'de ise Domino's Pizza restoranı sayısı 530.'İtalya'da Domino's açmak, Kuzey Kutbu'nda kar satmak gibi'Bazı sosyal medya kullanıcıları, fast food zincirinin İtalya'dan ayrılması kararını sevinçle karşıladı.Alicia Smith isimli bir Twitter kullanıcısı, İtalya'da Domino's restoranı açma fikrini, 'Kuzey Kutbu'nda kar satmaya' benzetti.Domino's'un İtalya'daki işletmeci şirketi EPizza SpA, koronavirüs kısıtlamalarından etkilenmesinin ardından ilk olarak Nisan ayı başlarında iflas başvurusunda bulunmuştu.'Yerel restoranların teslimat uygulamalarını kullanması, rekabeti arttırdı'Şirket konuya dair, "Koronavirüs salgını ve finansal açıdan birbirini takip eden, uzun süreli kısıtlamalar ePizza'ya ciddi şekilde zarar verdi" derken, aynı zamanda yerel restoranların teslimat uygulamalarını kullanması nedeniyle gittikçe artan bir rekabet ile karşı karşıya kaldıklarını itiraf etti.İflas sürecinin bir parçası olarak firmaya alacaklılarından 90 gün süreyle koruma sağlanıyor, ancak şirkete sunulan süre geçtiğimiz ay sona ermişti. İtalyan şirket, 2020 yılından bu yana iş kapasitesini küçültürken, Temmuz ayından itibaren de teslimat hizmetini sona erdirmişti.

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domino's pizza, italya, pizza, restoran, restoran zinciri, iflas