https://tr.sputniknews.com/20220810/prof-dr-metin-feyzioglu-tahran-ve-soci-zirvesi-sonrasi-provokasyonlar-artti-1059760225.html

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu: Tahran ve Soçi Zirvesi sonrası provokasyonlar arttı

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu: Tahran ve Soçi Zirvesi sonrası provokasyonlar arttı

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Türkiye kararlı, güçlü bir iradeyle kendi yolunda yürümeye devam ettikçe, ‘Önceliğim milli menfaatimdir’ dediği sürece bu... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T15:12+0300

2022-08-10T15:12+0300

2022-08-10T15:12+0300

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09.08.2022 Ankara Farki İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına Prof. Dr. Metin Feyzioğlu konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Millet İttifakı’nın adaylık tartışmasını, artan provokasyonları, Türkiye ve dünyada yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdi.‘Devlete zarar veren hiçbir hareketin arkasında olamayız’Tahran Zirvesi'nden sonra gerçekleştirilen Zaho saldırısı, KPSS skandalı, Cemevlerine saldırı gibi güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Bu saldırıların kime yaradığına bakmak lazım" dedi. Feyzioğlu şunları kaydetti:‘Türkiye 150 yılını şekillendirecek bir yol ayrımında’Uluslararası arenada 'Türkiye’nin milli menfaatlerinin arkasında durulması gerektiğini' ve 'bunun her kesim tarafından yapılması gerektiğinin' altını çizen Feyzioğlu, şöyle devam etti:‘Libya’da asker bulundurmamız ABD’yi rahatsız eder’Libya tezkeresine CHP’nin ‘Hayır’ oyu vermesinin Türkiye’nin milli menfaatleri ile uyuşmadığını ifade eden Feyzioğlu, “Meşru Libya hükümetinin orada ayakta kalmasını sağlayan Türkiye, o meşru hükümetle Akdeniz’in doğal gaz bulunacak alanlarını belirleme anlaşmasını yapan Türkiye. Muhalefet partimiz iktidar olma iddiasında değil mi? Tezkereye ‘Hayır’ diyor, yani ‘Sen burada asker bulunduramazsın’ diyor. Dolayısıyla ‘Bu anlaşmayı imzalayamazsın’ diyor, ‘Doğu Akdeniz’deki haklarını ABD ve Avrupa öncülüğündeki emperyal güçlere devredeceksin’ diyor. Libya’da asker bulundurulmasına hayır demesinin birisi bana izahını versin. Libya’da bizim doğal gaz yataklarımızı korumak için askeri güç bulundurmamızın rahatsız ettiği kimdir? ABD’dir, Batılı güçlerdir. O zaman sen buna ‘Hayır’ diyerek oy almıyorsun, mesaj gönderiyorsun. ‘Ben Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarından vazgeçeceğim, hayır oyumla bunu size ispatlıyorum’ diyor. Mesele bu. CHP’nin maalesef çok önemli isimleri Mavi Vatan zırvalığı derken, bir tarafta da Türkiye Cumhuriyeti Devleti refleksiyle Mavi Vatan’a sahip çıkma mücadelesi veriliyor, ben o mücadelenin neferiyim işte” dedi.‘HDP’nin vize verdiği isim aday olacaktır’Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı tartışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, şunları söyledi:‘Milli mesele söz konusu olduğunda birleşmek gerekir’HDP’nin arkasındaki gücün ABD olduğunu söyleyen Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, siyasi partilerin milli duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Feyzioğlu, şöyle devam etti:‘FETÖ, Mehmet Ali Çelebi’ye bedel ödetti’CHP’den istifa ettikten sonra Memleket Partisi’ne katılan, daha sonra Bağımsız Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçeceği iddiaları hakkında konuşan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220806/soci-zirvesi-turkiye-ve-rusya-icin-tehdit-olan-abdnin-hegemonyasina-adeta-bir-ket-vurmustur-1059588663.html

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