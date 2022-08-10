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Roger Federer yıllar önce genç hayranına verdiği maç sözünü tuttu
Roger Federer yıllar önce genç hayranına verdiği maç sözünü tuttu
Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer, yıllar önce genç hayranı Izyan Ahmad'a verdiği maç sözünü tuttu. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T13:23+0300
2022-08-10T13:29+0300
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‘Zizou’ lakabıyla bilinen Hindistan asıllı ABD'li Izyan Ahmad adındaki tenis öğrencisi, henüz 6 yaşındayken 2017 yılında katıldığı Federer'in basın toplantısında, "8-9 yıl daha tenis oynayabilir misiniz? Böylece, profesyonel tenisçi olduğumda sizinle maça çıkabilirim" demiş, İsviçreli tenisçi ise gülerek, bunu gerçekleştirmek için söz vermişti.Aradan geçen 5 yılın sonunda sponsoru desteğiyle Federer, Zizou'ya büyük bir sürpriz hazırladı. ABD'de John McEnroe Tenis Akademisi'nde eğitimini sürdüren Zizou, antrenmanlara başlamak amacıyla İsviçre'nin Zürih kentine geldi.Antrenman alanında bir kafenin sahipleri tarafından, tanınan bir yıldız oyuncu olarak karşılanması ve onlarca taraftarın adına tezahüratta bulunmasıyla ilk şaşkınlığını yaşayan Zizou, karşısında onla maç yapmak için bekleyen Federer'i görünce büyük mutluluk yaşadı.Federer'in "Bir anlaşmamız vardı değil mi? Hazır mısın maça?" sorusuna olumlu yanıt veren Izyan Ahmad, rakibiyle neşeli bir gösteri müsabakasına çıktı.Hayranı olduğu tenis efsanesiyle korta çıkan Zizou, yaşananları, "Hayatımın en güzel günü" sözleriyle özetledi.
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Roger Federer yıllar önce genç hayranına verdiği maç sözünü tuttu

13:23 10.08.2022 (güncellendi: 13:29 10.08.2022)
© Shahida JacobsRoger Federer, Izyan Ahmad
Roger Federer, Izyan Ahmad - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Shahida Jacobs
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Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer, yıllar önce genç hayranı Izyan Ahmad'a verdiği maç sözünü tuttu.
‘Zizou’ lakabıyla bilinen Hindistan asıllı ABD'li Izyan Ahmad adındaki tenis öğrencisi, henüz 6 yaşındayken 2017 yılında katıldığı Federer'in basın toplantısında, "8-9 yıl daha tenis oynayabilir misiniz? Böylece, profesyonel tenisçi olduğumda sizinle maça çıkabilirim" demiş, İsviçreli tenisçi ise gülerek, bunu gerçekleştirmek için söz vermişti.
Aradan geçen 5 yılın sonunda sponsoru desteğiyle Federer, Zizou'ya büyük bir sürpriz hazırladı. ABD'de John McEnroe Tenis Akademisi'nde eğitimini sürdüren Zizou, antrenmanlara başlamak amacıyla İsviçre'nin Zürih kentine geldi.
Antrenman alanında bir kafenin sahipleri tarafından, tanınan bir yıldız oyuncu olarak karşılanması ve onlarca taraftarın adına tezahüratta bulunmasıyla ilk şaşkınlığını yaşayan Zizou, karşısında onla maç yapmak için bekleyen Federer'i görünce büyük mutluluk yaşadı.
Federer'in "Bir anlaşmamız vardı değil mi? Hazır mısın maça?" sorusuna olumlu yanıt veren Izyan Ahmad, rakibiyle neşeli bir gösteri müsabakasına çıktı.
Hayranı olduğu tenis efsanesiyle korta çıkan Zizou, yaşananları, "Hayatımın en güzel günü" sözleriyle özetledi.
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