https://tr.sputniknews.com/20220810/savunma-sanayi-baskani-demir-bize-f-35-vermeyenler-bir-gun-utanacak-1059773395.html

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bize F-35 vermeyenler bir gün utanacak

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bize F-35 vermeyenler bir gün utanacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla ilgili , "Müttefik ülkelerimiz bizlere bazı şeyleri vermem derken... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T20:59+0300

2022-08-10T20:59+0300

2022-08-10T21:02+0300

savunma

türkiye

ismail demir

f35

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Haber Global'de yayınlanan Saynur Tezel'in sunduğu "Kayıt Altında Özel" programının konuğu oldu. Prof. Dr. Demir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:"GÖKBEY, savunma sanayinin gelmesinde istenilen nokta. ATAK helikopterlerimiz var, İtalyanlarla yaptığımız. O süreç bizi buraya getirdi. Söz verilen zamanda uçtu. Başka bir helikopter yapımcısı bize "siz çılgınsınız" dedi. Olduktan sonra "Vay be" dediler. Bunu başka yöne çekmek isteyenler, engellemek isteyenler var ancak bu iş artık yayına girdi. TEKNOFEST gençliği ile birlikte. Havacılık biraz böyledir. Güveni tam tesis etmeniz lazım. Turizm ve benzeri amaçlarla kullanılması da mümkün.HÜRJET, ilk defa size gösteriyoruz. Bu, artık gün sayıyor. 18 Mart'ta uçacak. Uçak projelerimizin bazıları aşırı iddialı. Ama şimdi Süper Lig'e de çıktık ya, daha iyisini de yaparız diyoruz ya. Tecrübe eksikliğimizi de biliyoruz ama yüklendik ama "Çılgın Türkler" düşüncesini tekrar hayata geçireceğiz. Bir eğitim uçağı olarak başladık ama yakın hava destek unsurlarıyla da donatılacak. HÜRKUŞ da malum öyle başladı. Milli muharip uçak motoru da çok hızlı şekilde hayata geçirilir.Gençlerle konuşuyoruz, birlikte oluyoruz, onların heyecanı görüyoruz. Bu dinamizm, bu motivasyon başaramazsa biz kabahatliyiz. Bizim bunun önünü açmamız lazım. Onların "önüme engel çıktı, yapamadım" demesine müsaade etmemeliyiz. Öncelik verdiğimiz temeldeki konu.HÜRJET'in uçmuş olması önemli. ATAK, çeşitli değerlendirmelere bakıldığında gerçekten çok iyi bir helikopter. Pakistan çok zor şartlarda denedi. Bir kusur bulunamadı, gerçekten çok iyi. Biz bazı şirketleri Türkiye'de iş yapmaya zorunlu tutuyorduk, bu faaliyet birçok şirketi çok da memnun etti. Türkiye'ye güvenin diyoruz. Cumhurbaşkanımız defalarca tekrarlıyor.Milli muharip uçağı bizim en önemli projemiz. Dış ülkelerin dudak büktüğü bir proje ama onu da hayata geçirdiğimiz görülecek. Bir uçak yapmıyorsunuz sadece birçok teknolojiyi hayata geçiriyorsunuz bu bir çıkış noktası oluyor. Ekosistem oluşuyor, yapmaya cesaret edilemeyen şeyleri yapmak isteyenler oluyor. Gece gündüz çalışarak inşallah bunu da Türk milleti hizmetine vereceğiz.Müttefik ülkelerimiz bizlere bazı şeyleri vermem derken bizim de günü geldiğinde bunları önlerine koymamız gerekiyor. Bize F-35 vermeyenler bir gün utanacak."

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