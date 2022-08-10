https://tr.sputniknews.com/20220810/sgk-baskanligina-kursad-arat-atandi-1059726656.html

SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı

SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Ceylan'ın yerine Kürşad Arat atandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T00:44+0300

2022-08-10T00:44+0300

2022-08-10T00:44+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

kürşad arat

cevdet ceylan

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DHA'nın haberine göre SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Görevden alınan Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildiği belirtildi.

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), kürşad arat, cevdet ceylan