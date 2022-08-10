https://tr.sputniknews.com/20220810/sgk-baskanligina-kursad-arat-atandi-1059726656.html
SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı
SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Ceylan'ın yerine Kürşad Arat atandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T00:44+0300
2022-08-10T00:44+0300
2022-08-10T00:44+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
kürşad arat
cevdet ceylan
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DHA'nın haberine göre SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Görevden alınan Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildiği belirtildi.
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), kürşad arat, cevdet ceylan
SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı. Ceylan'ın yerine Kürşad Arat atandı.
DHA'nın haberine göre SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı.
Görevden alınan Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildiği belirtildi.