https://tr.sputniknews.com/20220810/silivride-sel-sulari-plaji-vurdu-sezlonglar-akintiya-kapildi-semsiyeler-devrildi-1059769071.html

Silivri'de sel suları plajı vurdu: Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi

Silivri'de sel suları plajı vurdu: Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi

İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T19:31+0300

2022-08-10T19:31+0300

2022-08-10T19:31+0300

türkiye

silivri

sel

sel felaketi

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fırtına

sağanak

sağanak yağış

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Sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak, Silivri'de bazı noktaları olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları olurken, bir plajı vuran sel suları görevlilere zor anlar yaşattı. Sel sularının geldiği plajda şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.Plajdaki kumların bir bölümü denize akarken, kafeye ait duvar yıkıldı. Çalışanların kaldığı konteynerler suyla doldu.Plajda çalışan Beytullah Çelik, "Yağmur başladı sonra yoğun bir sel oldu. Tıkalı kısımlar vardı oraları açtım. Suya kapıldım sonra geri çıktım. Yarım saat 45 dakika sürdü yağış. Diz kapağıma kadar su oldu" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220810/istanbul-valiliginden-asiri-saganak-sonucu-olusmasi-beklenen-ani-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-uyari-1059753856.html

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