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Silivri'de sel suları plajı vurdu: Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi
Silivri'de sel suları plajı vurdu: Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi
İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:31+0300
2022-08-10T19:31+0300
türkiye
silivri
sel
sel felaketi
tatil
şezlong
fırtına
sağanak
sağanak yağış
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Sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak, Silivri'de bazı noktaları olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları olurken, bir plajı vuran sel suları görevlilere zor anlar yaşattı. Sel sularının geldiği plajda şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.Plajdaki kumların bir bölümü denize akarken, kafeye ait duvar yıkıldı. Çalışanların kaldığı konteynerler suyla doldu.Plajda çalışan Beytullah Çelik, "Yağmur başladı sonra yoğun bir sel oldu. Tıkalı kısımlar vardı oraları açtım. Suya kapıldım sonra geri çıktım. Yarım saat 45 dakika sürdü yağış. Diz kapağıma kadar su oldu" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220810/istanbul-valiliginden-asiri-saganak-sonucu-olusmasi-beklenen-ani-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-uyari-1059753856.html
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silivri, sel, sel felaketi, tatil, şezlong, fırtına, sağanak, sağanak yağış

Silivri'de sel suları plajı vurdu: Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi

19:31 10.08.2022
© DHAİstanbul Silivri'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.
İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© DHA
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İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.
Sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak, Silivri'de bazı noktaları olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları olurken, bir plajı vuran sel suları görevlilere zor anlar yaşattı.
Sel sularının geldiği plajda şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.
Plajdaki kumların bir bölümü denize akarken, kafeye ait duvar yıkıldı. Çalışanların kaldığı konteynerler suyla doldu.
Plajda çalışan Beytullah Çelik, "Yağmur başladı sonra yoğun bir sel oldu. Tıkalı kısımlar vardı oraları açtım. Suya kapıldım sonra geri çıktım. Yarım saat 45 dakika sürdü yağış. Diz kapağıma kadar su oldu" diye konuştu.
Sağanak Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı: 'Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olalım'
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