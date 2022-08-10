https://tr.sputniknews.com/20220810/sislide-dogalgaz-borusu-patladi-cadde-trafige-kapatildi-1059752857.html
Şişli'de doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
Şişli'de doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
İstanbul Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Galata Deresi Caddesi trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması sürüyor. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T14:10+0300
2022-08-10T14:10+0300
2022-08-10T14:48+0300
türkiye
istanbul
şişli
doğalgaz
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İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattı delindi.Doğalgaz çevreye yayılırken, cadde trafiğe kapatıldı bölgeye İGDAŞ ekipleri çağrıldı.Çevredeki iş yerlerinin tahliye edildiği mahallede ekiplerin çalışması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/adanada-su-borusu-patlayinca-yol-yarildi--1057124962.html
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istanbul, şişli, doğalgaz
Şişli'de doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
14:10 10.08.2022 (güncellendi: 14:48 10.08.2022) Abone ol
İstanbul Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Galata Deresi Caddesi trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması sürüyor.
İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattı delindi.
Doğalgaz çevreye yayılırken, cadde trafiğe kapatıldı bölgeye İGDAŞ ekipleri çağrıldı.
Çevredeki iş yerlerinin tahliye edildiği mahallede ekiplerin çalışması sürüyor.