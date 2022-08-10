Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220810/sislide-dogalgaz-borusu-patladi-cadde-trafige-kapatildi-1059752857.html
Şişli'de doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
Şişli'de doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
İstanbul Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Galata Deresi Caddesi trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması sürüyor. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T14:10+0300
2022-08-10T14:48+0300
türkiye
istanbul
şişli
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059753712_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_fad2b040e083bc141875940aaedeecf1.jpg
İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattı delindi.Doğalgaz çevreye yayılırken, cadde trafiğe kapatıldı bölgeye İGDAŞ ekipleri çağrıldı.Çevredeki iş yerlerinin tahliye edildiği mahallede ekiplerin çalışması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/adanada-su-borusu-patlayinca-yol-yarildi--1057124962.html
türkiye
istanbul
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059753712_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_a70d7be801285ecbdbf49717ca0aa70b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, şişli, doğalgaz

Şişli'de doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı

14:10 10.08.2022 (güncellendi: 14:48 10.08.2022)
© İHAŞişli'de doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı
Şişli'de doğalgaz borusu patladı: Cadde trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Galata Deresi Caddesi trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması sürüyor.
İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattı delindi.
Doğalgaz çevreye yayılırken, cadde trafiğe kapatıldı bölgeye İGDAŞ ekipleri çağrıldı.

Çevredeki iş yerlerinin tahliye edildiği mahallede ekiplerin çalışması sürüyor.
Adana'da yarılan yol - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
Türkiye
Adana'da su borusu patlayınca yol yarıldı
8 Haziran , 11:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала