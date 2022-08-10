Şoygu, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına layık görülen askerlere ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti

“Bu yüksek ödüllere sahip olmanız vesilesiyle kutluyorum, Anavatanımızın başarınızı, muharebe çalışmalarınızı bu denli takdirle karşılamasını tebrik ediyorum. Vatanımıza sadakatle ve dürüstlükle hizmet etmeye ve ülkemiz için, ordu için, Silahlı Kuvvetler için daha nice güzel ve önemli işler yapacağınıza eminim. Sizleri en içten dileklerimle tebrik ediyor ve her defasında evinize sağ salim dönmenizi diliyorum.”