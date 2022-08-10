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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220810/soygu-rusya-kahramani-unvanina-layik-gorulen-askerlere-altin-yildiz-madalyasi-takdim-etti-1059778680.html
Şoygu, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına layık görülen askerlere ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti
Şoygu, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına layık görülen askerlere ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun kahramanlarına ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:41+0300
2022-08-10T22:43+0300
şoygu
ukrayna krizi
rusya
madalya
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gazetecilere yapılan açıklamaya göre Şoygu, Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nde Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun kahraman subaylarına ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini korumaya yönelik özel askeri operasyon sırasında gösterdikleri özveri için kahramanlara teşekkür eden Şoygu, şöyle konuştu:
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şoygu, rusya, madalya

Şoygu, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına layık görülen askerlere ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti

22:41 10.08.2022 (güncellendi: 22:43 10.08.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun kahramanlarına ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gazetecilere yapılan açıklamaya göre Şoygu, Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nde Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun kahraman subaylarına ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini korumaya yönelik özel askeri operasyon sırasında gösterdikleri özveri için kahramanlara teşekkür eden Şoygu, şöyle konuştu:
“Bu yüksek ödüllere sahip olmanız vesilesiyle kutluyorum, Anavatanımızın başarınızı, muharebe çalışmalarınızı bu denli takdirle karşılamasını tebrik ediyorum. Vatanımıza sadakatle ve dürüstlükle hizmet etmeye ve ülkemiz için, ordu için, Silahlı Kuvvetler için daha nice güzel ve önemli işler yapacağınıza eminim. Sizleri en içten dileklerimle tebrik ediyor ve her defasında evinize sağ salim dönmenizi diliyorum.”
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