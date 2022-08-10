https://tr.sputniknews.com/20220810/soygu-rusya-kahramani-unvanina-layik-gorulen-askerlere-altin-yildiz-madalyasi-takdim-etti-1059778680.html
Şoygu, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına layık görülen askerlere ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti
Şoygu, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına layık görülen askerlere ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun kahramanlarına ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:41+0300
2022-08-10T22:41+0300
2022-08-10T22:43+0300
şoygu
ukrayna krizi
rusya
madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057951912_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_a200d1e92db500c68bd99e85dee373d0.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gazetecilere yapılan açıklamaya göre Şoygu, Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nde Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun kahraman subaylarına ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini korumaya yönelik özel askeri operasyon sırasında gösterdikleri özveri için kahramanlara teşekkür eden Şoygu, şöyle konuştu:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057951912_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_9d04dad1bc176bc0153877fb89c90b23.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şoygu, rusya, madalya
Şoygu, ‘Rusya Kahramanı’ unvanına layık görülen askerlere ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti
22:41 10.08.2022 (güncellendi: 22:43 10.08.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun kahramanlarına ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gazetecilere yapılan açıklamaya göre Şoygu, Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nde Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun kahraman subaylarına ‘Altın Yıldız’ madalyası takdim etti.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini korumaya yönelik özel askeri operasyon sırasında gösterdikleri özveri için kahramanlara teşekkür eden Şoygu, şöyle konuştu:
“Bu yüksek ödüllere sahip olmanız vesilesiyle kutluyorum, Anavatanımızın başarınızı, muharebe çalışmalarınızı bu denli takdirle karşılamasını tebrik ediyorum. Vatanımıza sadakatle ve dürüstlükle hizmet etmeye ve ülkemiz için, ordu için, Silahlı Kuvvetler için daha nice güzel ve önemli işler yapacağınıza eminim. Sizleri en içten dileklerimle tebrik ediyor ve her defasında evinize sağ salim dönmenizi diliyorum.”