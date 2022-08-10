Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220810/tayland-2018den-beri-ilk-defa-faiz-artirdi-1059742839.html
Tayland, 2018'den beri ilk defa faiz artırdı
Tayland, 2018'den beri ilk defa faiz artırdı
Tayland Merkez Bankası, enerji maliyetlerindeki artış sonrası yükselen enflasyonu dizginlemek için politika faizi oranını 2018'den beri ilk kez artırdı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T11:26+0300
2022-08-10T11:26+0300
ekonomi
tayland
enflasyon
faiz artırımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059742684_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c4a591b520e9b670b9add3451587b5fc.jpg
Tayland Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0.75'e yükseltti.Ülke, faiz oranını en son 2018'in aralık ayında yükseltmişti.Daha önce Merkez Bankası Başkanı Sethaput Suthiwartnarueput ve Maliye Bakanı Arkhom Termpittayapaisith, yaptığı açıklamada, büyümeye zarar vermeden yapılan kademeli faiz artışlarının yeteri olduğunu açıklamıştı.Tayland hükümeti, bu sene ekonomik büyümenin yüzde 3.3 olmasını bekliyor.Ülkede geçen ay yüzde 7.61 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, bankanın yüzde 1-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220805/hindistan-mayis-ayindan-beri-ucuncu-kez-faiz-artirimina-giderek-orani-yuzde-54e-cikardi-1059542358.html
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059742684_114:0:1179:799_1920x0_80_0_0_011a5d5e3aed544287461e269f5e343f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayland, enflasyon, faiz artırımı

Tayland, 2018'den beri ilk defa faiz artırdı

11:26 10.08.2022
© AFP 2022Tayland bahtı
Tayland bahtı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Tayland Merkez Bankası, enerji maliyetlerindeki artış sonrası yükselen enflasyonu dizginlemek için politika faizi oranını 2018'den beri ilk kez artırdı.
Tayland Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0.75'e yükseltti.
Ülke, faiz oranını en son 2018'in aralık ayında yükseltmişti.
Daha önce Merkez Bankası Başkanı Sethaput Suthiwartnarueput ve Maliye Bakanı Arkhom Termpittayapaisith, yaptığı açıklamada, büyümeye zarar vermeden yapılan kademeli faiz artışlarının yeteri olduğunu açıklamıştı.
Tayland hükümeti, bu sene ekonomik büyümenin yüzde 3.3 olmasını bekliyor.
Ülkede geçen ay yüzde 7.61 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, bankanın yüzde 1-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde kalmıştı.
Hindistan rupi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
EKONOMİ
Hindistan mayıs ayından beri üçüncü kez faiz artırdı
5 Ağustos, 12:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала