https://tr.sputniknews.com/20220810/tayland-2018den-beri-ilk-defa-faiz-artirdi-1059742839.html

Tayland, 2018'den beri ilk defa faiz artırdı

Tayland, 2018'den beri ilk defa faiz artırdı

Tayland Merkez Bankası, enerji maliyetlerindeki artış sonrası yükselen enflasyonu dizginlemek için politika faizi oranını 2018'den beri ilk kez artırdı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T11:26+0300

2022-08-10T11:26+0300

2022-08-10T11:26+0300

ekonomi

tayland

enflasyon

faiz artırımı

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Tayland Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0.75'e yükseltti.Ülke, faiz oranını en son 2018'in aralık ayında yükseltmişti.Daha önce Merkez Bankası Başkanı Sethaput Suthiwartnarueput ve Maliye Bakanı Arkhom Termpittayapaisith, yaptığı açıklamada, büyümeye zarar vermeden yapılan kademeli faiz artışlarının yeteri olduğunu açıklamıştı.Tayland hükümeti, bu sene ekonomik büyümenin yüzde 3.3 olmasını bekliyor.Ülkede geçen ay yüzde 7.61 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, bankanın yüzde 1-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde kalmıştı.

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tayland, enflasyon, faiz artırımı