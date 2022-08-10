https://tr.sputniknews.com/20220810/tayvan-cine-ait-17-savas-ucagi-hava-savunma-sahasina-girdi-1059753220.html

Tayvan: Çin'e ait 17 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi

Tayvan: Çin'e ait 17 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 17 savaş uçağının tatbikatlar sırasında hava savunma sahasına girdiğini duyurdu. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T14:12+0300

2022-08-10T14:12+0300

2022-08-10T14:12+0300

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tayvan

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savaş uçağı

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyaret düzenlemesi sonrası gerilim sürerken, Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in Tayvan Boğazı'nda devam eden askeri tatbikatlarına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Çin'e ait 17 savaş uçağının Taipei'nin ilan ettiği 'Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiği belirtildi.Geçen hafta Pelosi, beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetiyle Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.Açıklamada, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yapılacağı öne sürülen ziyarete ilişkin bilgi verilmemişti. Fakat Pelosi, Tayvan'a yönelik resmi ziyaret gerçekleştirmişti.Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi Üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Andy Kim'in eşlik ettiği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-cin-hukumetinin-tayvani-izole-etmesine-izin-veremeyiz-1059734413.html

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