https://tr.sputniknews.com/20220810/tff-21-yabanci-uygulamasi-soz-konusu-degildir-1059744376.html

TFF: 21 yabancı uygulaması söz konusu değildir

TFF: 21 yabancı uygulaması söz konusu değildir

TFF, Spor Toto Süper Lig statüsündeki değişikliğe dair bir bilgilendirme geçti ve açıklamada "21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T11:48+0300

2022-08-10T11:48+0300

2022-08-10T11:48+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluk kurallarında 8 Ağustos'ta değişikliğe giden TFF, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili bir açıklama yayınladı. 8 Ağustos'ta yapılan değişikliklere göre Süper Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA’nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilir hale gelmişti. TFF yaptığı yeni açıklamayla 21 yabancı oyuncunun tescili gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. TFF'nin hatırlatmasında "21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabilecektir" denildi.TFF'den yapılan açıklama şöyle:"8 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “Süper Lig Futbolcu Uygunluğu” statüsünde yer alan yabancı uyruklu futbolcu sınırlandırmalarına ilişkin bazı medya organlarında çıkan haberler ve değerlendirmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur.2022-2023 sezonu öncesinde “Süper Lig Futbolcu Uygunluğu” kuralı hakkındaki çalışmalar ve Kulüpler Birliği ile yapılan istişareler sonucunda, 2022-2023 sezonu için 7 yabancı uyruklu futbolcunun sahada aynı anda yer alması kuralı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da 8 yabancı uyruklu futbolcunun aynı anda sahada olmasına izin verilecek şekilde değiştirilmiştir.Yönetim Kurulumuzun bu kararı, Kulüpler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır.Yine Rezerv Lig uygulamasının başlayacağının da duyurulması ile kulüplerimizin talebini değerlendiren Yönetim Kurulumuz, gerek Rezerv Lig ihtiyaçları gerekse kulüplerimize daha uygun ücretlerle genç oyuncu alıp yetiştirerek ileride bunlardan gelir elde etme şansı tanımak için, U14 dâhil milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 21 yaş ve altı 3 yabancı uyruklu futbolcu transferine imkân tanımıştır.Kulüplerimizle ortak yapılan uyumlu çalışmalar neticesinde, 21 yaş ve altı üç yabancıya ilişkin;- Ülkesinin U21 veya A Milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmak,- FIFA’nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmak kriterleri revize edilmiştir.Dolayısıyla Federasyonumuzun kulüplerimizle ortak çalışmalar sonucunda aldığı karara göre, 21 yabancı uygulaması söz konusu değildir.Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir.Ayrıca Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan mutabakat sonucunda kulüplere; 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir.Türk Futbolunun marka değerini ve kalitesini yükseltmek hedefiyle görevini sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun tüm paydaşları ile birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Türkiye Futbol Federasyonu"

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türkiye futbol federasyonu (tff)