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TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi
TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi
UEFA Süper Kupa mücadelesini izlemek için Finlandiya'ya giden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, burada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T15:44+0300
2022-08-10T15:47+0300
mehmet büyükekşi
spor
aleksander ceferin
uefa
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu akşam Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için başkent Helsinki'de bulunan Büyükekşi, aralarında TFF'nin bir önceki dönem başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın da olduğu heyetle beraber Ceferin'le buluştu.Türk ve Avrupa futbolundaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda TFF Başkanı Büyükekşi,1,5 aylık süreçteki çalışmalarını Ceferin ile paylaştı.İstanbul'da 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi grup kura çekimleri ile UEFA Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için hazırlıklar karşılıklı değerlendirilerek gözden geçirildi.Birlikte hayata geçirilebilecek projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, TFF ile UEFA arasındaki sıcak iş birliğinin güçlenerek sürdürülmesi yönünde karşılıklı dilekler paylaşıldı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ceferin'e üzerinde ismi yazılı ve A Milli Takım futbolcularının imzaladığı formaları hediye etti. UEFA Başkanı da günün anısına Büyükekşi'ye flama takdim etti.Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Helsinki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.
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mehmet büyükekşi, aleksander ceferin, uefa, türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi

15:44 10.08.2022 (güncellendi: 15:47 10.08.2022)
© AA Mehmet Büyükekşi, Aleksander Ceferin
 Mehmet Büyükekşi, Aleksander Ceferin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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UEFA Süper Kupa mücadelesini izlemek için Finlandiya'ya giden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, burada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu akşam Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için başkent Helsinki'de bulunan Büyükekşi, aralarında TFF'nin bir önceki dönem başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın da olduğu heyetle beraber Ceferin'le buluştu.
Türk ve Avrupa futbolundaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda TFF Başkanı Büyükekşi,1,5 aylık süreçteki çalışmalarını Ceferin ile paylaştı.
İstanbul'da 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi grup kura çekimleri ile UEFA Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için hazırlıklar karşılıklı değerlendirilerek gözden geçirildi.
Birlikte hayata geçirilebilecek projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, TFF ile UEFA arasındaki sıcak iş birliğinin güçlenerek sürdürülmesi yönünde karşılıklı dilekler paylaşıldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ceferin'e üzerinde ismi yazılı ve A Milli Takım futbolcularının imzaladığı formaları hediye etti. UEFA Başkanı da günün anısına Büyükekşi'ye flama takdim etti.
Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Helsinki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.
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