https://tr.sputniknews.com/20220810/trumpin-evinde-fbi-aramasinin-dayandigi-yasa-yeniden-adayligini-engelleyebilecek-cezalar-iceriyor-1059773338.html

Trump'ın evinde FBI aramasının dayandığı yasa, yeniden adaylığını engelleyebilecek cezalar içeriyor

Trump'ın evinde FBI aramasının dayandığı yasa, yeniden adaylığını engelleyebilecek cezalar içeriyor

Başkanlık Kayıtları Yasası'na göre başkanlığına ait tüm belgeleri Ulusal Arşiv'e devretmemesi gerekçesine dayandığı öğrenilen Trump'ın evinde FBI'ın yaptığı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T22:27+0300

2022-08-10T22:27+0300

2022-08-10T22:27+0300

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abd adalet bakanlığı

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ABD'de 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağının işaretlerini yoğunlaştıran önceki Başkan Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde FBI ajanlarının arama yapmasının başkanlık belgelerini saklama suçlamasının ötesinde sonuçları olacağı öngörülüyor. İngiliz gazetesi The Guardian, FBI ajanlarının icabet ettiği arama emrine göre soruşturmanın 45. Başkan için potansiyel olarak geniş kapsamlı yasal ve siyasi sonuçlar getireceğini yazdı. Gazeteye konuşan soruşturmadan haberdar iki kaynak, arama emrinin, Adalet Bakanlığı'nın Trump'ın yasadışı şekilde elinde tuttuğuna inandığı başkanlık belgeleri ve gizli belgelerle ilgili geniş çaplı taleplerde bulunduğunu söyledi. Kaynaklar, arama emrinin cezai niteliğinin Trump'ı çevreleyen soruşturmanın kesinlikle bir ceza soruşturması olduğuna işaret ettiğini, bunun potansiyel olarak geniş kapsamlı siyasi ve yasal sonuçları beraberinde getireceğini öne sürdü. Resmi belgelerin korunmasını gerektiren 1978 Başkanlık Belgeleri Yasası'nı açıkça ihlal ettiği belirtilen Trump'ın Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılırken onlarca kutu içinde başkanlık belgeleri ve gizli belgeleri beraberinde götürdüğü suçlamasına ilişkin cezai soruşturma, eski bir Başkan'ın evine yönelik benzeri görülmemiş baskın ve aramaya vesile oldu. Bundan da önemlisi, başkanlık belgelerinin kasıtlı ve yasadışı olarak taşınması, ortadan kaldırılması veya imha edilmesini düzenleyen yasa, nadiren uygulansa da, para, hapis ve hatta mevcut veya gelecekteki görevden men edilme gibi kritik cezalar içeriyor. Adalet Bakanlığı, bu yılın başlarında Mar-a-Lago'dan alınan 15 kutuya ilaveten, FBI aramasında yaklaşık 10 kutu belgeyi daha güvence altına aldığından başka bir işlem yapmayabilir. Ancak bundan sonra ne yapıp yapmayacağı şimdilik belli değil.Kaynaklara göre FBI'ın arama izni alması, arama yapacağı yerde bir suç kanıtı olabileceğini gösterdiği anlamına geliyor ki, bu vakada suç kanıtı, Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Arşivler'de tutulması gerektiği sonucuna vardığı hassas hükümet belgelerinin varlığı olmalı. Gizli belgelere uygunsuz muamele, FBI'ın gizli belgeleri görme yetkisi bulunmayan kişiler tarafından erişildikleri endişesiyle karşı istihbarat soruşturması açmak için yeterli dayanağı olması olasılığına kapı açıyor.Arama emrinde Florida federal sulh hakimi Bruce Reinhart'ın onayı var. Kaynaklardan biri, 'el konulacak mülkü' tanımlayan arama emrine iliştirilen ekte genel olarak Başkanlık Belgeleri Yasası'na uygun sınıflandırılmış belgelere ve materyallere atıfta bulunduğunu söyledi.Böyle bir operasyon için Bakan Merrick Garland ve Trump tarafından atanan FBI Direktörü Christipher Wray dahil Adalet Bakanlığı'nın en üst kademelerinin onayının gerektiği belirtildi.

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