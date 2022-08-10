https://tr.sputniknews.com/20220810/twitteri-satin-almaya-zorlanmaktan-endise-eden-elon-musk-69-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-satti-1059751396.html

Twitter'ı satın almaya zorlanmaktan endişe eden Elon Musk, 6.9 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Twitter'ı satın almaya zorlanmaktan endişe eden Elon Musk, 6.9 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Sosyal medya devi Twitter'ı satın alma tartışmalarıyla gündemde olan Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin açtığı davayı kaybetmesi ve mahkeme kararıyla Twitter'ı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T13:40+0300

2022-08-10T13:40+0300

2022-08-10T13:44+0300

ekonomi

elon musk

twitter

tesla

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Geçtiğimiz ay sosyal medya platformu Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Elon Musk'a, Twitter şirketi satın alma anlaşmasını tamamlaması talebiyle dava açmıştı. Ekim ayında ABD'nin Delaware eyaletinde görülecek olan duruşma öncesinde, Elon Musk'ı endişe sardı.Musk, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Twitter'ın açtığı davayı kaybetme olasılığından bahsederek şu ifadeleri kullandı:Twitter'daki diğer açıklamalarında Musk, Tesla'daki hisselerini satmayı bitirip bitirmediği sorusuna "evet" yanıtı verdi. Musk, Twitter anlaşmasının tamamlanmaması durumunda sattığı Tesla hisselerini tekrar satın alacağını söyledi.Musk, Twitter'ı satın alma anlaşması için servetinin 30 milyar dolarını ayırmayı taahhüt ederken, bunun 7 milyar dolarından fazlasının teknoloji kralı Larry Ellison, Katar devlet yatırım fonu ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance da dahil olmak üzere bir grup ortak tarafından sağlandığı belirtilmişti.Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Nisan ayında 8.5 milyar dolarlık Tesla hissesi satmış ve başka satış yapmayı planlamadığını söylemişti. Ancak o zamandan bu yana uzmanlar, Musk'ın Twitter anlaşmasını tamamlaması veya anlaşmazlığın sert bir cezayla çözülmesi durumunda, ünlü milyarderin muhtemelen daha fazla Tesla hissesi satmak zorunda kalacağının altını çizmişti.5-9 Ağustos arasında yaklaşık 7.92 milyon Tesla hissesi satan Elon Musk'ın Tesla'daki hisseleri bir yıldan daha az bir sürede toplam 32 milyar dolarlık düşüş kaydetti. Hali hazırda Musk, şirketin 155 milyar dolar değerindeki yüzde 15'lik payını elinde bulunduruyor. Öte yandan Musk, Twitter anlaşması gerçekleşmezse, kendi sosyal platformu X.com'u oluşturmayı düşüneceğinin de altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220807/elon-musk-twittere-satin-alirim-ama-tek-sartla--1059618242.html

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elon musk, twitter , tesla