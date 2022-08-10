https://tr.sputniknews.com/20220810/ukrayna-limanlarindan-gida-urunlerinin-sevkiyati--1059772779.html

Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı

Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna limanlarından çıkan gıda ürünlerini taşıyan 12 gemi, toplam 375 bin tondan fazla... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna

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gıda krizi

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Ukrayna limanlarından farklı ülkelere gıda ürünlerini taşıyan gemilere ilişkin bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

ukrayna

rusya

mısır

istanbul

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