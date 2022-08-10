https://tr.sputniknews.com/20220810/ukrayna-limanlarindan-gida-urunlerinin-sevkiyati--1059772779.html
Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı
Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı
Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna limanlarından çıkan gıda ürünlerini taşıyan 12 gemi, toplam 375 bin tondan fazla... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T20:27+0300
2022-08-10T20:27+0300
2022-08-10T20:39+0300
multimedya
infografik
ukrayna
rusya
savunma bakanlığı
gemi
tahıl
mısır
gıda
gıda krizi
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Ukrayna limanlarından farklı ülkelere gıda ürünlerini taşıyan gemilere ilişkin bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
infografik, ukrayna, rusya, savunma bakanlığı, gemi, tahıl, mısır, gıda, gıda krizi, liman, istanbul, инфографика
Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı
20:27 10.08.2022 (güncellendi: 20:39 10.08.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna limanlarından çıkan gıda ürünlerini taşıyan 12 gemi, toplam 375 bin tondan fazla ürünün sevkiyatını gerçekleştirdi.
Ukrayna limanlarından farklı ülkelere gıda ürünlerini taşıyan gemilere ilişkin bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.