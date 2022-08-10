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Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı
Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı
Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna limanlarından çıkan gıda ürünlerini taşıyan 12 gemi, toplam 375 bin tondan fazla... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna
rusya
savunma bakanlığı
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Ukrayna limanlarından farklı ülkelere gıda ürünlerini taşıyan gemilere ilişkin bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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Maksim Durnev
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infografik, ukrayna, rusya, savunma bakanlığı, gemi, tahıl, mısır, gıda, gıda krizi, liman, istanbul, инфографика

Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı

20:27 10.08.2022 (güncellendi: 20:39 10.08.2022)
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Maksim Durnev
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna limanlarından çıkan gıda ürünlerini taşıyan 12 gemi, toplam 375 bin tondan fazla ürünün sevkiyatını gerçekleştirdi.
Ukrayna limanlarından farklı ülkelere gıda ürünlerini taşıyan gemilere ilişkin bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Ukrayna limanlarından gıda ürünlerinin sevkiyatı - Sputnik Türkiye
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