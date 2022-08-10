https://tr.sputniknews.com/20220810/uzerinden-kamyonet-gecen-cocuk-burnu-bile-kanamadan-kurtuldu-1059780186.html
Üzerinden kamyonet geçen çocuk, burnu bile kanamadan kurtuldu
Üzerinden kamyonet geçen çocuk, burnu bile kanamadan kurtuldu
Batman'ın Fatih Mahallesi’nde, kamyonetin çarparak üstünden geçtiği 5 yaşındaki çocuk, şans eseri kurtularak ayağa kalktı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T23:08+0300
2022-08-10T23:08+0300
2022-08-10T23:14+0300
yaşam
batman
kamyon
çocuk
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Edinilen bilgiye göre olay, Batman'da Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, o sırada oradan geçmekte olan kamyonetin aniden önüne atladı.Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalktı.Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
batman, kamyon, çocuk
Üzerinden kamyonet geçen çocuk, burnu bile kanamadan kurtuldu
23:08 10.08.2022 (güncellendi: 23:14 10.08.2022) Abone ol
Batman'ın Fatih Mahallesi’nde, kamyonetin çarparak üstünden geçtiği 5 yaşındaki çocuk, şans eseri kurtularak ayağa kalktı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Batman'da Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, o sırada oradan geçmekte olan kamyonetin aniden önüne atladı.
Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalktı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.