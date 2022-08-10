https://tr.sputniknews.com/20220810/uzerinden-kamyonet-gecen-cocuk-burnu-bile-kanamadan-kurtuldu-1059780186.html

Üzerinden kamyonet geçen çocuk, burnu bile kanamadan kurtuldu

Üzerinden kamyonet geçen çocuk, burnu bile kanamadan kurtuldu

Batman'ın Fatih Mahallesi’nde, kamyonetin çarparak üstünden geçtiği 5 yaşındaki çocuk, şans eseri kurtularak ayağa kalktı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T23:08+0300

2022-08-10T23:08+0300

2022-08-10T23:14+0300

yaşam

batman

kamyon

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059780040_0:186:1243:885_1920x0_80_0_0_2286e253e1dd9134eae06eaac2b0aeb0.jpg

Edinilen bilgiye göre olay, Batman'da Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, o sırada oradan geçmekte olan kamyonetin aniden önüne atladı.Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalktı.Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

batman, kamyon, çocuk