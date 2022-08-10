https://tr.sputniknews.com/20220810/vali-duyurdu-musul-havalimaninin-onarimini-turk-sirketler-yapacak-1059771025.html
Vali duyurdu: Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak
Vali duyurdu: Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak
Irak'ın Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını, iki Türk şirketin yapacağı bildirildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:56+0300
2022-08-10T19:56+0300
2022-08-10T19:56+0300
dünya
türkiye
musul
havalimanı
şirket
onarım
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Musul Valisi Necim el-Cubburi, basına yaptığı açıklamada, Musul Havalimanı'nı onarım işinin uluslararası tecrübeye sahip 'TAV Havalimanları ve 77 İnşaat' ortaklığına verildiğini söyledi.Cubburi, daha önce yurt içi uçuşlar için kullanılan Musul Havalimanı'nın uluslararası havaalanına dönüştürüldüğünü belirterek, şirketlerle sözleşme imzalandığını dile getirdi.Musul Valisi, onarım çalışmalarının yakında başlayacağını ve bu havaalanının Musul ve Irak için dünyaya açılan kapı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220727/turkiyenin-musul-baskonsoloslugu-yakinina-roketli-saldiri-1059192372.html
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türkiye, musul, havalimanı, şirket, onarım
Vali duyurdu: Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak
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Irak'ın Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını, iki Türk şirketin yapacağı bildirildi.
Musul Valisi Necim el-Cubburi, basına yaptığı açıklamada, Musul Havalimanı'nı onarım işinin uluslararası tecrübeye sahip 'TAV Havalimanları ve 77 İnşaat' ortaklığına verildiğini söyledi.
Cubburi, daha önce yurt içi uçuşlar için kullanılan Musul Havalimanı'nın uluslararası havaalanına dönüştürüldüğünü belirterek, şirketlerle sözleşme imzalandığını dile getirdi.
Musul Valisi, onarım çalışmalarının yakında başlayacağını ve bu havaalanının Musul ve Irak için dünyaya açılan kapı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.