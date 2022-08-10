https://tr.sputniknews.com/20220810/vali-duyurdu-musul-havalimaninin-onarimini-turk-sirketler-yapacak-1059771025.html

Vali duyurdu: Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak

Vali duyurdu: Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak

Irak'ın Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını, iki Türk şirketin yapacağı bildirildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T19:56+0300

2022-08-10T19:56+0300

2022-08-10T19:56+0300

dünya

türkiye

musul

havalimanı

şirket

onarım

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Musul Valisi Necim el-Cubburi, basına yaptığı açıklamada, Musul Havalimanı'nı onarım işinin uluslararası tecrübeye sahip 'TAV Havalimanları ve 77 İnşaat' ortaklığına verildiğini söyledi.Cubburi, daha önce yurt içi uçuşlar için kullanılan Musul Havalimanı'nın uluslararası havaalanına dönüştürüldüğünü belirterek, şirketlerle sözleşme imzalandığını dile getirdi.Musul Valisi, onarım çalışmalarının yakında başlayacağını ve bu havaalanının Musul ve Irak için dünyaya açılan kapı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220727/turkiyenin-musul-baskonsoloslugu-yakinina-roketli-saldiri-1059192372.html

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türkiye, musul, havalimanı, şirket, onarım