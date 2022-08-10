https://tr.sputniknews.com/20220810/yamac-parasutu-yapan-okul-muduru-gecirdigi-kaza-sonucu-oldu-1059741528.html

Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü

Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin, Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T10:24+0300

2022-08-10T10:24+0300

2022-08-10T10:26+0300

türkiye

türkiye

manisa

ankara

yamaç paraşütü

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059741381_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_2eaf8dd1572a5ed53ce9b1c5c56fa0d1.jpg

Ahmetli Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin'in vefat ettiği haberini alan ailesi, sevenleri ve öğrencileri yasa boğuldu. Talihsiz öğretmenin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İlçemiz Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Cengiz Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.Yamaç paraşütüne olan merakı ile tanınan Gültekin, 2021 yılında başarılı öğrencilerini 'yamaç paraşütü' ile ödüllendirmiş ve onlarla birlikte uçuş yapmıştı. Gültekin'in 3 ay önce yine Manisa semalarında yamaç paraşütü yaparken, kaza geçirdiği ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/yamac-parasutune-misina-dolandi-1053246494.html

türkiye

manisa

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, manisa, ankara, yamaç paraşütü, kaza