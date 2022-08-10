https://tr.sputniknews.com/20220810/zabita-mudurune-silahli-saldirida-2-supheli-yakalandi-1059776066.html
Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı
Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Didim Belediyesi'nde zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde 1 Ağustos günü silahlı saldırıya... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:00+0300
2022-08-10T22:00+0300
2022-08-10T22:00+0300
türkiye
aydın
didim
zabıta
didim belediyesi
gözaltı
istanbul
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Olay, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, Aydın Didim'de Yeni Mahalle Pınar Caddesi’nde meydana geldi.Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı.Mermilerden 2’si Hacıfettahoğlu’nun sağ, 1’i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen zabıta müdürü dün yapılan ameliyatın ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Polis, saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak silahlı saldırıyı düzenleyen M.A.S. ve ona yardım eden E.A.’nın İstanbul’da bir adreste olduğunu tespit etti.Yapılan çalışma sonrasında polis, E.A. Ve M.A.S.yi İstanbul’da saklandığı adrese operasyon yaparak yakaladı. İki şüphelinin sabah saatlerinde İstanbul’dan Didim’e getirildiği belirtildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/sokede-bahcelere-zarar-veren-basibos-kecilerin-pesine-zabita-dustu-1057717967.html
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aydın, didim, zabıta, didim belediyesi, gözaltı, istanbul
Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı
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Aydın'ın Didim Belediyesi'nde zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde 1 Ağustos günü silahlı saldırıya uğrayarak iki ayağından yaralandı. Polisin yaptığı çalışma sonrasında olayın şüphelisi M.A.S. ve ona yardım eden E.A., İstanbul'da yakalandı.
Olay, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, Aydın Didim'de Yeni Mahalle Pınar Caddesi’nde meydana geldi.
Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı.
Mermilerden 2’si Hacıfettahoğlu’nun sağ, 1’i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen zabıta müdürü dün yapılan ameliyatın ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Polis, saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak silahlı saldırıyı düzenleyen M.A.S. ve ona yardım eden E.A.’nın İstanbul’da bir adreste olduğunu tespit etti.
Yapılan çalışma sonrasında polis, E.A. Ve M.A.S.yi İstanbul’da saklandığı adrese operasyon yaparak yakaladı. İki şüphelinin sabah saatlerinde İstanbul’dan Didim’e getirildiği belirtildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edileceği öğrenildi.