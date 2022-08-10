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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220810/zaharova-abdnin-eski-rusya-buyukelcisinin-ruslardan-ek-vergi-alinmasi-fikrini-yorumladi-1059774805.html
Zaharova, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisinin Ruslardan ‘ek vergi’ alınması fikrini yorumladı
Zaharova, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisinin Ruslardan ‘ek vergi’ alınması fikrini yorumladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul'un ‘özgür ülkelere’ seyahatte bulunacak Ruslardan ‘ek vergi’ alınması... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T21:35+0300
2022-08-10T21:35+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
vergi
seyahat
abd
büyükelçi
yanıt
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ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul'un Ruslardan ‘özgür ülkelere’ yapacakları seyahatler için ‘ek vergi’ alınması konusundaki önerisine Telegram kanalından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD tarafından yıkılan ülkelerin yeniden inşası için Amerikan vatandaşlarının ne kadar vergi ödediğini merak ettiğini belirtti. Zaharova, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:McFaul daha önce ‘özgür ülkelere’ seyahat etmek için vize başvurusu yapan her Rus vatandaşının ‘ek bir ücret veya vergi’ ödemesi gerektiğini, toplanan vergilerin Ukrayna'nın yeniden inşası için oluşturulan özel fona aktarılabileceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220809/zaharova-hirosimadaki-yas-rusyayi-karalama-girisimiyle-sonuclandi-1059713537.html
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mariya zaharova, vergi, seyahat, abd, büyükelçi, yanıt

Zaharova, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisinin Ruslardan ‘ek vergi’ alınması fikrini yorumladı

21:35 10.08.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul'un ‘özgür ülkelere’ seyahatte bulunacak Ruslardan ‘ek vergi’ alınması fikrine Irak ve Yugoslavya'yı hatırlatarak yanıt verdi
ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul'un Ruslardan ‘özgür ülkelere’ yapacakları seyahatler için ‘ek vergi’ alınması konusundaki önerisine Telegram kanalından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD tarafından yıkılan ülkelerin yeniden inşası için Amerikan vatandaşlarının ne kadar vergi ödediğini merak ettiğini belirtti.
Zaharova, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sormaya çekiniyorum, ABD vatandaşları Irak'ın yeniden inşası için ne kadar özel veya ek vergi ödüyor? Ya Belgrad? Michael, Biden yönetimi, ABD'nin kıyma makinesinden geçirdiği bu ülkelerde adaleti yeniden tesis etmeye başlamak için böyle bir yasama girişimini ne zaman başlatmayı planlıyor? Muhtemelen kongre seçimlerinden hemen sonra, emin olmak için."
McFaul daha önce ‘özgür ülkelere’ seyahat etmek için vize başvurusu yapan her Rus vatandaşının ‘ek bir ücret veya vergi’ ödemesi gerektiğini, toplanan vergilerin Ukrayna'nın yeniden inşası için oluşturulan özel fona aktarılabileceğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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