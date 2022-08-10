https://tr.sputniknews.com/20220810/zaharova-abdnin-eski-rusya-buyukelcisinin-ruslardan-ek-vergi-alinmasi-fikrini-yorumladi-1059774805.html

Zaharova, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisinin Ruslardan ‘ek vergi’ alınması fikrini yorumladı

Zaharova, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisinin Ruslardan ‘ek vergi’ alınması fikrini yorumladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul'un ‘özgür ülkelere’ seyahatte bulunacak Ruslardan ‘ek vergi’ alınması... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T21:35+0300

2022-08-10T21:35+0300

2022-08-10T21:35+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

vergi

seyahat

abd

büyükelçi

yanıt

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ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul'un Ruslardan ‘özgür ülkelere’ yapacakları seyahatler için ‘ek vergi’ alınması konusundaki önerisine Telegram kanalından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD tarafından yıkılan ülkelerin yeniden inşası için Amerikan vatandaşlarının ne kadar vergi ödediğini merak ettiğini belirtti. Zaharova, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:McFaul daha önce ‘özgür ülkelere’ seyahat etmek için vize başvurusu yapan her Rus vatandaşının ‘ek bir ücret veya vergi’ ödemesi gerektiğini, toplanan vergilerin Ukrayna'nın yeniden inşası için oluşturulan özel fona aktarılabileceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220809/zaharova-hirosimadaki-yas-rusyayi-karalama-girisimiyle-sonuclandi-1059713537.html

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mariya zaharova, vergi, seyahat, abd, büyükelçi, yanıt