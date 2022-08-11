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132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti
132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan Danimarka bayraklı ‘Sea Installer' adlı platformu geçiş yaptı. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle platform Hollanda'nın Vlissingen... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, çanakkale boğazı, hollanda, liman, tersane

132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti

16:17 11.08.2022
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Çanakkale Boğazı'ndan Danimarka bayraklı ‘Sea Installer' adlı platformu geçiş yaptı. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle platform Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan Yalova'daki Gemak Altınova Tersanesi'ne doğru gidiyor.
© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Ege Denizi’nden saat 11.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 65 metre yüksekliğinde, 132 metre uzunluğunda, 15 bin 966 grostonluk Danimarka bayraklı ‘Sea Installer' adlı platform saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Ege Denizi’nden saat 11.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 65 metre yüksekliğinde, 132 metre uzunluğunda, 15 bin 966 grostonluk Danimarka bayraklı ‘Sea Installer&#x27; adlı platform saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Ege Denizi’nden saat 11.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 65 metre yüksekliğinde, 132 metre uzunluğunda, 15 bin 966 grostonluk Danimarka bayraklı ‘Sea Installer' adlı platform saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen platform boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Yalova’ya gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen platform boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Yalova’ya gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen platform boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Yalova’ya gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan yola çıkan platform Yalova'daki Gemak Altınova Tersanesi'ne gidiyor.

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Hollanda&#x27;nın Vlissingen Limanı&#x27;ndan yola çıkan platform Yalova&#x27;daki Gemak Altınova Tersanesi&#x27;ne gidiyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan yola çıkan platform Yalova'daki Gemak Altınova Tersanesi'ne gidiyor.

© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

‘Sea Installer' adlı platforma boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri eşlik etti.

‘Sea Installer&#x27; adlı platforma boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri eşlik etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

‘Sea Installer' adlı platforma boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri eşlik etti.

© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Platform nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Platform nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Platform nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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