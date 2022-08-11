132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti

© İHA / ENİSHAN KESKİN - MUSTAFA SUİÇMEZ

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen platform boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Yalova’ya gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.