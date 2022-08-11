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3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı
3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı
Adana'da bir kadın, 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. İş yeri sahibi, çocukların babasına da ulaşamayınca durumu polise bildirdi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T13:47+0300
2022-08-11T13:47+0300
yaşam
çocuk
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Adana'da 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı.30 yaşındaki kadın, çocuklarına "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi.İş yeri sahibi Şaban Erkek'e de çocukları babalarının almaya geleceğini söyleyen kadın, ortadan kayboldu.Erkek, çocukların babasına da ulaşamayınca polise haber verdi.Çocuklar koruma altına alındıÇocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyi aramaya başladı. 3 kardeş de korumaya alındı.
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çocuk

3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı

13:47 11.08.2022
© AA3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı
3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AA
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Adana'da bir kadın, 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. İş yeri sahibi, çocukların babasına da ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Çocuklar korumaya alındı.
Adana'da 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı.
30 yaşındaki kadın, çocuklarına "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi.
İş yeri sahibi Şaban Erkek'e de çocukları babalarının almaya geleceğini söyleyen kadın, ortadan kayboldu.
Erkek, çocukların babasına da ulaşamayınca polise haber verdi.

Çocuklar koruma altına alındı

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyi aramaya başladı. 3 kardeş de korumaya alındı.
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