https://tr.sputniknews.com/20220811/3-cocugunu-kebapciya-birakip-kacti-1059799911.html
3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı
3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı
Adana'da bir kadın, 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. İş yeri sahibi, çocukların babasına da ulaşamayınca durumu polise bildirdi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T13:47+0300
2022-08-11T13:47+0300
2022-08-11T13:47+0300
yaşam
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059800440_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_8f10ba6a4d3fa8b27b4b3035c4fc83bb.jpg
Adana'da 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı.30 yaşındaki kadın, çocuklarına "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi.İş yeri sahibi Şaban Erkek'e de çocukları babalarının almaya geleceğini söyleyen kadın, ortadan kayboldu.Erkek, çocukların babasına da ulaşamayınca polise haber verdi.Çocuklar koruma altına alındıÇocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyi aramaya başladı. 3 kardeş de korumaya alındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059800440_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_93814d42c79f0eff3c0b62995e3e47ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çocuk
3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı
Abone ol
Adana'da bir kadın, 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. İş yeri sahibi, çocukların babasına da ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Çocuklar korumaya alındı.
Adana'da 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı.
30 yaşındaki kadın, çocuklarına "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi.
İş yeri sahibi Şaban Erkek'e de çocukları babalarının almaya geleceğini söyleyen kadın, ortadan kayboldu.
Erkek, çocukların babasına da ulaşamayınca polise haber verdi.
Çocuklar koruma altına alındı
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyi aramaya başladı. 3 kardeş de korumaya alındı.