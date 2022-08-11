https://tr.sputniknews.com/20220811/3-cocugunu-kebapciya-birakip-kacti-1059799911.html

3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı

3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı

Adana'da bir kadın, 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. İş yeri sahibi, çocukların babasına da ulaşamayınca durumu polise bildirdi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T13:47+0300

2022-08-11T13:47+0300

2022-08-11T13:47+0300

yaşam

çocuk

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Adana'da 6 yıl önce eşinden boşanan bir kadın, 7, 10 ve 12 yaşındaki 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı.30 yaşındaki kadın, çocuklarına "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi.İş yeri sahibi Şaban Erkek'e de çocukları babalarının almaya geleceğini söyleyen kadın, ortadan kayboldu.Erkek, çocukların babasına da ulaşamayınca polise haber verdi.Çocuklar koruma altına alındıÇocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyi aramaya başladı. 3 kardeş de korumaya alındı.

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çocuk