https://tr.sputniknews.com/20220811/abd-adalet-bakani-garland-acikladi-trumpin-evine-fbi-baskini-emrini-kim-verdi--1059824496.html

ABD Adalet Bakanı Garland açıkladı: Trump'ın evine FBI baskını emrini kim verdi?

ABD Adalet Bakanı Garland açıkladı: Trump'ın evine FBI baskını emrini kim verdi?

ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını "şahsen" onayladığını açıkladı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T23:53+0300

2022-08-11T23:53+0300

2022-08-11T23:55+0300

dünya

merrick garland

abd

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059823806_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_715880ae9aefaed1076bd7d934835b19.jpg

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski ABD Başkanı Donald Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi.Garland, Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, ülkede büyük tartışmalara neden olan Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskınıyla ilgili ilk defa konuştu.“Bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladım” diyen Garland, arama emrinin olası bir nedenin gerekli görülmesi üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildiğini belirtti.Garland, “Hem arama emri hem de FBI’nın aldığı malzeme listesinin kopyaları, arama sırasında olay yerinde bulunan eski Başkan'ın avukatına aynı gün verildi" şeklinde konuştu.Kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Garland, Adalet Bakanlığı'nın arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida bölge mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurdu.Adalet Bakanlığı, baskının yapıldığı günden bu yana, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.Trump'ın evine yapılan FBI baskınıEski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi” ifadelerini paylaşmıştı.Daha sonra ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı.Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago’dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220809/trump-fbi-floridadaki-evime-baskin-yapti-1059681939.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merrick garland, abd, donald trump