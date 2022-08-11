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Almanya'da iki roller coaster çarpıştı: 34 yaralı
Almanya'da iki roller coaster çarpıştı: 34 yaralı
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Legoland eğlence parkında 2 hız treninin çarpışması sonucu 2'si ağır 34 kişi yaralandı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T20:32+0300
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dünya
almanya
hız treni
bavyera
çarpışma
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Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında kaza yaşandı. İki hız treninin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı.Kazanın ardından çıkan yangına olay yerine sevk edilen 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Almanya'nın Klotten bölgesinde geçtiğimiz hafta 1 kadın hız treninden düşerek hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220714/danimarkada-roller-coaster-raydan-cikti-14-yasindaki-cocuk-oldu-1058724027.html
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almanya, hız treni, bavyera, çarpışma

Almanya'da iki roller coaster çarpıştı: 34 yaralı

20:32 11.08.2022 (güncellendi: 20:34 11.08.2022)
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Hız treni - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© DHA
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Legoland eğlence parkında 2 hız treninin çarpışması sonucu 2'si ağır 34 kişi yaralandı.
Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında kaza yaşandı. İki hız treninin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı.
Kazanın ardından çıkan yangına olay yerine sevk edilen 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Almanya'nın Klotten bölgesinde geçtiğimiz hafta 1 kadın hız treninden düşerek hayatını kaybetmişti.
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