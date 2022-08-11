https://tr.sputniknews.com/20220811/almanyada-iki-hiz-treni-carpisti-34-yarali-1059816587.html

Almanya'da iki roller coaster çarpıştı: 34 yaralı

Almanya'da iki roller coaster çarpıştı: 34 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Legoland eğlence parkında 2 hız treninin çarpışması sonucu 2'si ağır 34 kişi yaralandı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T20:32+0300

2022-08-11T20:32+0300

2022-08-11T20:34+0300

dünya

almanya

hız treni

bavyera

çarpışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104239/96/1042399671_0:25:1201:700_1920x0_80_0_0_3955aef5343368ab2bcae12f61efddd6.jpg

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında kaza yaşandı. İki hız treninin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı.Kazanın ardından çıkan yangına olay yerine sevk edilen 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Almanya'nın Klotten bölgesinde geçtiğimiz hafta 1 kadın hız treninden düşerek hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220714/danimarkada-roller-coaster-raydan-cikti-14-yasindaki-cocuk-oldu-1058724027.html

almanya

bavyera

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, hız treni, bavyera, çarpışma