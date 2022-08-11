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Anket: Amerikalıların çoğunluğu, Biden'ın akıl sağlığından endişe ediyor
Anket: Amerikalıların çoğunluğu, Biden'ın akıl sağlığından endişe ediyor
ABD'de yapılan bir anket çalışması, 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığından endişe eden Amerikalıların oranının çoğunlukta olduğunu gösterdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T17:19+0300
2022-08-11T17:19+0300
dünya
abd
joe biden
akıl sağlığı
anket
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Issues &amp; Insights/TIPP tarafından ABD çapındaki bin 355 yetişkin vatandaş üzerinde yapılan bir anket çalışması, Amerikan halkının büyük bir kısmının Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğine işaret ediyor.Pazartesi günü yayınlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 59'u Biden'ın akıl sağlığından 'endişeli' olduğunu söylerken, 'çok endişeli' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 36, 'kısmen endişeliyim' diyenlerin oranı ise yüzde 23 oldu.'Pek endişeli değilim' diyenlerin oranı yüzde 39'da, 'hiç endişeli değilim' diyenlerin oranı ise yüzde 21'de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 2.Sonuçlar aynı zamanda, siyasi kutuplaşmayı da gözler önüne serdi. Zira Demokratların yüzde 39'u Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğini söylerken, Cumhuriyetçiler arasında 'endişeliyim' diyenlerin oranı yüzde 82 oldu. Etnisite bakımından incelendiğinde ise veriler, Hispanik kökenlilerin yüzde 61'inin, beyaz Amerikalıların yüzde 63'ünün, siyah Amerikalıların ise yüzde 44'ünün Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğini ortaya koydu.Biden'ın akıl sağlığından endişe edenlerin yaş dağılımı ise şu şekilde:Araştırmanın yayınlandığı derginin editörü Terry Jones, "Gerçek şu ki, bu anket verilerine dayanarak, Biden'ın akıl sağlığı konusunda neredeyse tüm gruplar arasında gerçek bir endişe olduğunu söyleyebiliriz" dedi.Anket sonuçlarının yayınlandığı gün Biden'ın helikopterinden indikten sonra ceketini giymekte zorlandığı ve gözlüklerini yere düşürdüğü anlar sosyal medyada yayınlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/abd-baskani-biden-ceketini-giymeyi-denedi-beceremedi-gozlugunu-dusurdu-1059700874.html
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abd, joe biden, akıl sağlığı, anket

Anket: Amerikalıların çoğunluğu, Biden'ın akıl sağlığından endişe ediyor

17:19 11.08.2022
© AFP 2022Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022
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ABD'de yapılan bir anket çalışması, 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığından endişe eden Amerikalıların oranının çoğunlukta olduğunu gösterdi.
Issues & Insights/TIPP tarafından ABD çapındaki bin 355 yetişkin vatandaş üzerinde yapılan bir anket çalışması, Amerikan halkının büyük bir kısmının Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğine işaret ediyor.
Pazartesi günü yayınlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 59'u Biden'ın akıl sağlığından 'endişeli' olduğunu söylerken, 'çok endişeli' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 36, 'kısmen endişeliyim' diyenlerin oranı ise yüzde 23 oldu.
'Pek endişeli değilim' diyenlerin oranı yüzde 39'da, 'hiç endişeli değilim' diyenlerin oranı ise yüzde 21'de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 2.
Sonuçlar aynı zamanda, siyasi kutuplaşmayı da gözler önüne serdi. Zira Demokratların yüzde 39'u Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğini söylerken, Cumhuriyetçiler arasında 'endişeliyim' diyenlerin oranı yüzde 82 oldu.
Etnisite bakımından incelendiğinde ise veriler, Hispanik kökenlilerin yüzde 61'inin, beyaz Amerikalıların yüzde 63'ünün, siyah Amerikalıların ise yüzde 44'ünün Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğini ortaya koydu.
Biden'ın akıl sağlığından endişe edenlerin yaş dağılımı ise şu şekilde:
18-24 yaş aralığındakilerin yüzde 59'u
25-44 yaş aralığındakilerin yüzde 62'si
45-64 yaş aralığındakilerin yüzde 57'si
65 yaş ve üzerindekilerin yüzde 56'sı, ABD Başkanı'nın akıl sağlığından endişeli.
Araştırmanın yayınlandığı derginin editörü Terry Jones, "Gerçek şu ki, bu anket verilerine dayanarak, Biden'ın akıl sağlığı konusunda neredeyse tüm gruplar arasında gerçek bir endişe olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Anket sonuçlarının yayınlandığı gün Biden'ın helikopterinden indikten sonra ceketini giymekte zorlandığı ve gözlüklerini yere düşürdüğü anlar sosyal medyada yayınlanmıştı.
Dün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin şaşırmış yüz ifadesi ise dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
DÜNYA
ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü
9 Ağustos, 14:55
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