https://tr.sputniknews.com/20220811/anket-amerikalilarin-cogunlugu-bidenin-akil-sagligindan-endise-ediyor-1059811966.html

Anket: Amerikalıların çoğunluğu, Biden'ın akıl sağlığından endişe ediyor

Anket: Amerikalıların çoğunluğu, Biden'ın akıl sağlığından endişe ediyor

ABD'de yapılan bir anket çalışması, 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığından endişe eden Amerikalıların oranının çoğunlukta olduğunu gösterdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T17:19+0300

2022-08-11T17:19+0300

2022-08-11T17:19+0300

dünya

abd

joe biden

akıl sağlığı

anket

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Issues & Insights/TIPP tarafından ABD çapındaki bin 355 yetişkin vatandaş üzerinde yapılan bir anket çalışması, Amerikan halkının büyük bir kısmının Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğine işaret ediyor.Pazartesi günü yayınlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 59'u Biden'ın akıl sağlığından 'endişeli' olduğunu söylerken, 'çok endişeli' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 36, 'kısmen endişeliyim' diyenlerin oranı ise yüzde 23 oldu.'Pek endişeli değilim' diyenlerin oranı yüzde 39'da, 'hiç endişeli değilim' diyenlerin oranı ise yüzde 21'de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 2.Sonuçlar aynı zamanda, siyasi kutuplaşmayı da gözler önüne serdi. Zira Demokratların yüzde 39'u Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğini söylerken, Cumhuriyetçiler arasında 'endişeliyim' diyenlerin oranı yüzde 82 oldu. Etnisite bakımından incelendiğinde ise veriler, Hispanik kökenlilerin yüzde 61'inin, beyaz Amerikalıların yüzde 63'ünün, siyah Amerikalıların ise yüzde 44'ünün Biden'ın akıl sağlığından endişe ettiğini ortaya koydu.Biden'ın akıl sağlığından endişe edenlerin yaş dağılımı ise şu şekilde:Araştırmanın yayınlandığı derginin editörü Terry Jones, "Gerçek şu ki, bu anket verilerine dayanarak, Biden'ın akıl sağlığı konusunda neredeyse tüm gruplar arasında gerçek bir endişe olduğunu söyleyebiliriz" dedi.Anket sonuçlarının yayınlandığı gün Biden'ın helikopterinden indikten sonra ceketini giymekte zorlandığı ve gözlüklerini yere düşürdüğü anlar sosyal medyada yayınlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220809/abd-baskani-biden-ceketini-giymeyi-denedi-beceremedi-gozlugunu-dusurdu-1059700874.html

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abd, joe biden, akıl sağlığı, anket