https://tr.sputniknews.com/20220811/azezde-pkkli-canli-bomba-yakalandi-1059798647.html

Azez'de PKK'lı canlı bomba yakalandı

Azez'de PKK'lı canlı bomba yakalandı

PKK/KCK mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile Azez'in Mare Bölgesinde Türk güvenlik güçlerince... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T12:53+0300

2022-08-11T12:53+0300

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türkiye

canlı bomba

azez

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çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azez'de PKK/KCK mensubu bir canlı bombanın yakalandığını duyurdu.Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1,8 kg C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."

türkiye

azez

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canlı bomba, azez