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https://tr.sputniknews.com/20220811/azezde-pkkli-canli-bomba-yakalandi-1059798647.html
Azez'de PKK'lı canlı bomba yakalandı
Azez'de PKK'lı canlı bomba yakalandı
PKK/KCK mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile Azez'in Mare Bölgesinde Türk güvenlik güçlerince... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
canlı bomba
azez
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çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azez'de PKK/KCK mensubu bir canlı bombanın yakalandığını duyurdu.Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1,8 kg C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."
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canlı bomba, azez

Azez'de PKK'lı canlı bomba yakalandı

12:53 11.08.2022 (güncellendi: 13:28 11.08.2022)
© FotoğrafCanlı bomba
Canlı bomba - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© Fotoğraf
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PKK/KCK mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile Azez'in Mare Bölgesinde Türk güvenlik güçlerince yakalandı.
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azez'de PKK/KCK mensubu bir canlı bombanın yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1,8 kg C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."
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