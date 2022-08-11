https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-nebati-benzinin-22-liraya-dusmesi-neden-mansetlerde-yok-1059799498.html

Bakan Nebati: Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

Bakan Nebati: Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

9-10 aylık süreçte 7 TL seviyesinden 30 TL seviyesine dayanan akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan indirimlerden bahseden Bakan Nebati, zamların manşete... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T13:11+0300

2022-08-11T13:11+0300

2022-08-11T13:11+0300

ekonomi

nureddin nebati

akaryakıt

benzin

motorin

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca hayata geçirilen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Ümraniye'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.Programın açılışında katılımcılara hitap eden Nebati, dünya ekonomisinin, Kovid-19 nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en derin durgunluk dönemini yaşadığını belirterek, Çin'in uyguladığı sıkı tedbirlerin, arz-talep uyumsuzluklarının, tedarik zincirlerindeki aksamaların, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomide yol açtığı olumsuzluklardan bahsetti.Söz konusu olumsuz gelişmelerin emtia ve enerji fiyatlarında yol açtığı yükselişlere değinen Nebati, petrolün varilinde ve doğal gazda yaşanan artışın ekonomilere yönelik olumsuz etkisini anlattı.'Cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetleri'“Enflasyonu kararlılıkla biz yeneceğiz” diyen Bakan Nebati, "Salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 5,5 milyon kişilik bir istihdam artışı kaydederek 2022 Haziran itibarıyla toplam istihdamımız 30,9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında savaşa, dünya ekonomisinin durumuna, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen çarklarını döndüren ve büyüten Türkiye'nin istihdam artışı 862 bin kişi olmuştur. Salgın sürecinde yüzde 14,1'e kadar yükselen işsizlik oranı haziran ayı itibarıyla yüzde 10,3 ile salgın öncesi seviyenin de altına gerilemiştir" dedi. Nebati, "Enerji hariç 12 aylık birikimli cari işlemler mayıs itibarıyla 34,6 milyar dolar fazla vermiştir. Yani bizim cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetlerimizdir." diye konuştu.Akaryakıt zamlarının gazete manşetlerinde yer aldığını belirten Nebati, indirimlere ise yer verilmediğini söyledi:

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nureddin nebati, akaryakıt, benzin, motorin