https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-nebati-turkiye-benzin-ve-motorinde-ab-ulkelerinin-tamamindan-daha-dusuk-vergi-aliyor-1059810814.html

Bakan Nebati: Türkiye benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alıyor

Bakan Nebati: Türkiye benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün kamuoyunda, devletimizin akaryakıtta dünya ortalamasının çok üzerinde, astronomik vergiler aldığına dair son derece... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T16:26+0300

2022-08-11T16:26+0300

2022-08-11T16:26+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

nureddin nebati

ekonomi

fiyat

benzin

avrupa

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin masadaki gücü olan Türk diplomasisinin, akil ve müşfik hamleleriyle küresel bir marka haline geldiğini belirtti.Türkiye'ye yönelik 1984-2001 döneminde toplam 13,5 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarının, 2002'den bu yana neredeyse 20 kata yaklaşan bir artışla 244 milyar dolara ulaştığını ifade eden Nebati, büyükelçilerin de son dönem ihracat rakamlarında kaydedilen rekorların arkasında büyük emekleri bulunduğunu vurguladı.Nebati, birçok ülkeyle serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları imzalandığına işaret ederek, halihazırda 22 serbest ticaret anlaşması yürürlükteyken yenileri için de müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Nebati, Kovid-19 salgını ve sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı ile küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, ihtilafların barış ve istikrarı tehdit ettiği bir dönemden geçildiğini dile getirerek, "Tüm bu zorlu sınamalar karşısında ülkemiz hemen her alanda başarıyla ilerlemeye, yeni koşulların getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor." dedi.Avrupa Birliği üyelik sürecinin stratejik öncelik olmayı sürdürdüğünü ifade eden Nebati, bu süreci reformlar, iletişim, vize serbestisi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde ilerletmeye devam edeceklerini vurguladı.İstanbul Finans Merkezinin de dünya çapındaki birçok finansal kuruluşa ev sahipliği yaparak Asya ile Avrupa arasında bir merkez olmayı hedeflediğine dikkati çeken Nebati, şöyle konuştu:​​​​​'Cari işlemler dengemizde inşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz'Türkiye'nin 2022 yılının ilk çeyreğinde de güçlü ve dengeli büyüme eğilimini sürdürdüğünü ve yüzde 7,3 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen 3. ülke olduğunu belirten Nebati, "Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD iki çeyrek üst üste küçülerek teknik resesyona girmiştir, birçok gelişmiş ülkede resesyon ihtimali konuşulurken, 2022 yılının ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler, ülkemizde ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret ediyor. Nitekim IMF, 2022-2023 yılları için küresel ekonomideki büyüme beklentilerini aşağı yönlü düşürürken, ülkemizin büyüme beklentilerini trendin tersi yönde yukarı yönlü revize etmiştir." ifadelerini kullandı.Nebati, mevcut küresel kriz atmosferine ve dönemsel bazı veriler üzerinden karamsarlık yayma yarışına girenlere rağmen büyüme, ihracat, turizm gelirleri ve istihdam artışı gibi kritik göstergeler bakımından elde edilen somut başarıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen mücadelelerin sonuçları olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarıyla Türkiye'nin dünya genelinden pozitif ayrışmaya devam etiğini, bankacılık sektörünün de güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve karlılık oranlarıyla öne çıktığını anlatan Nebati, "Değerli Büyükelçilerimiz, sizler bulunduğunuz ülkelerde görev yapan en üst düzey hükümet temsilcilerisiniz. Ülkemizin çıkarlarını ve politikalarını temsil etmek üzere önemli roller üstleniyorsunuz. Bu kapsamda sizlerden istirhamım, ülkemizin güçlü makroekonomik temelini, sunduğu tüm fırsatları ve Türkiye Ekonomi Modeli'mizi görevli olduğunuz ülkelerdeki ilgili taraflara aktarmanızdır." diye konuştu.'Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz'Türkiye'nin kuzeyinde baş gösteren savaşla birlikte artan enflasyonist baskı karşısında vatandaşları yalnız ve çaresiz bırakmadıklarını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:Nebati, stratejik tarım ve gıda ürünlerinden bazılarına yönelik dış ticaret tedbirleri uyguladıklarını, tarımsal üretim maliyetlerini azaltmaya ve tarımsal üretimi artırmaya dönük GES yatırımlarını destek kapsamına aldıklarını belirterek, ayrıca Rusya ile iş birliği halinde Mersin Akkuyu’da nükleer enerji santrali inşasının devam ettiğini vurguladı. Enerji üretmeye başladığında Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10’unu bu santralden elde etmeyi hedeflediklerinin altını çizen Nebati, "Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini de inşallah 2023 yılından itibaren kullanıma almış olacağız. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde ilerleyen dönemde son zamanlarda yaşadığımız enerji fiyatlarındaki aşırı artışlardan çok daha az etkileneceğiz." dedi.Finansal istikrarı güçlendirmek için birçok adım attıklarını dile getiren Nebati, Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasını başlattıklarını, bu uygulamayla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve Fed faiz artışlarının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdıklarını söyledi. Nebati, "Uygun maliyetli kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilecek şekilde doğru firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak selektif kredi politikalarını ve makro-ihtiyati tedbirleri de uygulamaya almaya devam ediyor, enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.Nebati, "Yeşil Büyüme"nin önemine dikkati çekerek, "Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayımladık. Bu planla ülkemizin yeşil dönüşümünü destekleyen ve 2021'den 2027'ye kadar olan süreci belirleyen bir çerçeve oluşturuldu. Paris Anlaşması'na taraf olduk. Ayrıca 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefimizi de açıkladık. Yeşil dönüşüme finansman sağlamak amacıyla yeşil finansmana yönelik önemli çalışmalar da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.Salgın sonrası süreçte tüm dünyanın, tedarik zincirlerinin yeniden kurgulandığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir dönemeçten geçtiğine işaret eden Nebati, bu yeni dönemde Türkiye'nin küresel arenada daha fazla söz sahibi olabilmesi için beşeri sermayeyi, jeostratejik konumu ve diğer rekabetçi avantajları azami düzeyde kullanabilecekleri adımlar atmaya devam ettiklerini bildirdi.

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