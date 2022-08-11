https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-ozer-acikladi-sakaryada-tarim-alanini-secen-ogrencilere-500-tl-burs-verilecek-1059817433.html
Bakan Özer açıkladı: Sakarya’da tarım alanını seçen öğrencilere 500 TL burs verilecek
Bakan Özer açıkladı: Sakarya’da tarım alanını seçen öğrencilere 500 TL burs verilecek
Milli Eğitim Bakan Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile tarımsal eğitimde 3 protokol imzaladı. Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve Tarım Lisesi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T20:56+0300
2022-08-11T20:56+0300
2022-08-11T21:02+0300
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politika
tarım
mahmut özer
sakarya
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Sakarya’da hayata geçirilecek olan Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve 16 derslikli Tarım Meslek Lisesi için Başkan Yüce ve Bakan Özer'in imzalarıyla bir protokol yapıldı. Mahmut Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin şehirde devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunumundan sonra genel bir değerlendirme yaptı. Sakarya'da yürütülen başarılı projeler için Yüce'yi tebrik eden Özer, eğitim ve tarım alanındaki politikaları sebebiyle de ayrıca takdir ettiğini ifade etti.Özer, Başkan Yüce'nin şehirde 7'den 70'e herkesin iyiliği ve huzuru için proje ürettiğini belirterek, "Sakarya'da bulunmaktan çok keyif duyuyorum. Bilgilendirme noktasında Sakarya'ya yaptığımız yatırımlarla ilgili çok önemli bir toplantı yaptık. Açılışımızı yaptık ve yakında tüm okullarımızı açmak için yine geleceğiz. Her gelişimizde daha iyi sonuçlar göreceğimiz inanıyoruz. Başkanımız Ekrem Yüce’nin ne kadar heyecan ve şevkle projeler yaptığını biliyoruz. Bunu 7'den 70'e herkesin iyiliğini düşündüğünü, herkesten çok çalıştığını görüyorum ve teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Özer ayrıca, Büyükşehir tarafından Sakarya'da ortaokulu tamamlayıp tarım eğitimi almaya başlayan her öğrenciye aylık 500 TL burs verileceği bilgisini paylaştı. Başkan Yüce'nin koordine ettiği çalışmanın Büyükşehir'in UTÇEM projesi çerçevesinde yapılacak 3 farklı tarım eğitim kurumunda geçerli olacağı ve yüzlerce öğrenciye destek verileceği ifade edildi.Bakan Özer, "Bizler bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek adına Türkiye'nin her noktasında güçlü adımlar atıyoruz. Sakarya tarım ve hayvancılık alanında çok güçlü bir şehir. Başkanımız projelerini anlattı ve hepsinin başladığını, sonlanacağını bilmek çok güzel. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da tarım alanını seçen ve bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek için adım atan öğrencilere her ay 500 TL burs verecek, iş kazalarına karşı sigortalarını da yapacak. Aşkla, şevkle sahada çalışan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu imzaladığımız protokolden şeref duyuyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-ozer-6-bin-900-atil-duran-koy-okulunu--hizli-bir-sekilde-restore-edecegiz-1059812528.html
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Bakan Özer açıkladı: Sakarya’da tarım alanını seçen öğrencilere 500 TL burs verilecek
20:56 11.08.2022 (güncellendi: 21:02 11.08.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakan Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile tarımsal eğitimde 3 protokol imzaladı. Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve Tarım Lisesi için yapılan protokol sonrası Bakan Özer, şehirde tarım alanını seçen her öğrenciye büyükşehir tarafından aylık 500 TL burs verileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Sakarya’da hayata geçirilecek olan Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve 16 derslikli Tarım Meslek Lisesi için Başkan Yüce ve Bakan Özer'in imzalarıyla bir protokol yapıldı.
Mahmut Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin şehirde devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunumundan sonra genel bir değerlendirme yaptı. Sakarya'da yürütülen başarılı projeler için Yüce'yi tebrik eden Özer, eğitim ve tarım alanındaki politikaları sebebiyle de ayrıca takdir ettiğini ifade etti.
Özer, Başkan Yüce'nin şehirde 7'den 70'e herkesin iyiliği ve huzuru için proje ürettiğini belirterek, "Sakarya'da bulunmaktan çok keyif duyuyorum. Bilgilendirme noktasında Sakarya'ya yaptığımız yatırımlarla ilgili çok önemli bir toplantı yaptık. Açılışımızı yaptık ve yakında tüm okullarımızı açmak için yine geleceğiz. Her gelişimizde daha iyi sonuçlar göreceğimiz inanıyoruz. Başkanımız Ekrem Yüce’nin ne kadar heyecan ve şevkle projeler yaptığını biliyoruz. Bunu 7'den 70'e herkesin iyiliğini düşündüğünü, herkesten çok çalıştığını görüyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.
Bakan Özer ayrıca, Büyükşehir tarafından Sakarya'da ortaokulu tamamlayıp tarım eğitimi almaya başlayan her öğrenciye aylık 500 TL burs verileceği bilgisini paylaştı. Başkan Yüce'nin koordine ettiği çalışmanın Büyükşehir'in UTÇEM projesi çerçevesinde yapılacak 3 farklı tarım eğitim kurumunda geçerli olacağı ve yüzlerce öğrenciye destek verileceği ifade edildi.
Bakan Özer, "Bizler bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek adına Türkiye'nin her noktasında güçlü adımlar atıyoruz. Sakarya tarım ve hayvancılık alanında çok güçlü bir şehir. Başkanımız projelerini anlattı ve hepsinin başladığını, sonlanacağını bilmek çok güzel. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da tarım alanını seçen ve bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek için adım atan öğrencilere her ay 500 TL burs verecek, iş kazalarına karşı sigortalarını da yapacak. Aşkla, şevkle sahada çalışan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu imzaladığımız protokolden şeref duyuyorum" diye konuştu.