https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-ozer-acikladi-sakaryada-tarim-alanini-secen-ogrencilere-500-tl-burs-verilecek-1059817433.html

Bakan Özer açıkladı: Sakarya’da tarım alanını seçen öğrencilere 500 TL burs verilecek

Bakan Özer açıkladı: Sakarya’da tarım alanını seçen öğrencilere 500 TL burs verilecek

Milli Eğitim Bakan Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile tarımsal eğitimde 3 protokol imzaladı. Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve Tarım Lisesi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T20:56+0300

2022-08-11T20:56+0300

2022-08-11T21:02+0300

burs

politika

tarım

mahmut özer

sakarya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059817533_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0a20738af9453b47ff018160e7e795a8.jpg

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Sakarya’da hayata geçirilecek olan Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve 16 derslikli Tarım Meslek Lisesi için Başkan Yüce ve Bakan Özer'in imzalarıyla bir protokol yapıldı. Mahmut Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin şehirde devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunumundan sonra genel bir değerlendirme yaptı. Sakarya'da yürütülen başarılı projeler için Yüce'yi tebrik eden Özer, eğitim ve tarım alanındaki politikaları sebebiyle de ayrıca takdir ettiğini ifade etti.Özer, Başkan Yüce'nin şehirde 7'den 70'e herkesin iyiliği ve huzuru için proje ürettiğini belirterek, "Sakarya'da bulunmaktan çok keyif duyuyorum. Bilgilendirme noktasında Sakarya'ya yaptığımız yatırımlarla ilgili çok önemli bir toplantı yaptık. Açılışımızı yaptık ve yakında tüm okullarımızı açmak için yine geleceğiz. Her gelişimizde daha iyi sonuçlar göreceğimiz inanıyoruz. Başkanımız Ekrem Yüce’nin ne kadar heyecan ve şevkle projeler yaptığını biliyoruz. Bunu 7'den 70'e herkesin iyiliğini düşündüğünü, herkesten çok çalıştığını görüyorum ve teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Özer ayrıca, Büyükşehir tarafından Sakarya'da ortaokulu tamamlayıp tarım eğitimi almaya başlayan her öğrenciye aylık 500 TL burs verileceği bilgisini paylaştı. Başkan Yüce'nin koordine ettiği çalışmanın Büyükşehir'in UTÇEM projesi çerçevesinde yapılacak 3 farklı tarım eğitim kurumunda geçerli olacağı ve yüzlerce öğrenciye destek verileceği ifade edildi.Bakan Özer, "Bizler bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek adına Türkiye'nin her noktasında güçlü adımlar atıyoruz. Sakarya tarım ve hayvancılık alanında çok güçlü bir şehir. Başkanımız projelerini anlattı ve hepsinin başladığını, sonlanacağını bilmek çok güzel. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da tarım alanını seçen ve bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek için adım atan öğrencilere her ay 500 TL burs verecek, iş kazalarına karşı sigortalarını da yapacak. Aşkla, şevkle sahada çalışan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu imzaladığımız protokolden şeref duyuyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-ozer-6-bin-900-atil-duran-koy-okulunu--hizli-bir-sekilde-restore-edecegiz-1059812528.html

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

burs, tarım, mahmut özer, sakarya