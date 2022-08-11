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https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-soylu-duyurdu-hasan-najjar-canli-bomba-yelegiyle-yakalandi-1059798151.html
Bakan Soylu duyurdu: Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı
Bakan Soylu duyurdu: Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Azez'de Mare Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın canlı bomba yeleğiyle yakalandığını... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T12:45+0300
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türkiye
süleyman soylu
pkk
suriye
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Suriye'nin Azez Mare bölgesinde bir terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı.Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri aktardı:"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."
türkiye
suriye
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süleyman soylu, pkk, suriye

Bakan Soylu duyurdu: Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı

12:45 11.08.2022
© TwitterKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar
KK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© Twitter
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Azez'de Mare Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın canlı bomba yeleğiyle yakalandığını duyurdu.
Suriye'nin Azez Mare bölgesinde bir terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı.
Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri aktardı:
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;
Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.
Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."
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