https://tr.sputniknews.com/20220811/bakan-soylu-duyurdu-hasan-najjar-canli-bomba-yelegiyle-yakalandi-1059798151.html

Bakan Soylu duyurdu: Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Azez'de Mare Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın canlı bomba yeleğiyle yakalandığını... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T12:45+0300

2022-08-11T12:45+0300

2022-08-11T12:45+0300

türkiye

süleyman soylu

pkk

suriye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059797991_0:36:768:468_1920x0_80_0_0_e8f00702c6a8b0f382b38b07f0323730.jpg

Suriye'nin Azez Mare bölgesinde bir terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı.Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri aktardı:"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, pkk, suriye