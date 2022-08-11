https://tr.sputniknews.com/20220811/bir-icki-grubuna-daha-zam-geldi-1059818084.html
Bir içki grubuna daha zam geldi: 'Chivas 25 yıllığa 500 TL, diğerlerine 100 TL'
Bir içki grubuna daha zam geldi: 'Chivas 25 yıllığa 500 TL, diğerlerine 100 TL'
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Pernord Ricard Turkey grubu içkilere zam geldiğini duyurdu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T21:14+0300
2022-08-11T21:14+0300
2022-08-11T21:24+0300
ekonomi
içki
zam
alkol
özgür aybaş
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Pernord Ricard Turkey' grubundaki alkollü içkilere zam geldiği bilgisini paylaştı. Özgür Aybaş "Chivas 25 yıllık 500 TL zam, diğerlerine 100 TL oranında zam geldi" açıklamasında da bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220719/iki-sarap-markasina-daha-zam-geldi-1058882424.html
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içki, zam, alkol, özgür aybaş
Bir içki grubuna daha zam geldi: 'Chivas 25 yıllığa 500 TL, diğerlerine 100 TL'
21:14 11.08.2022 (güncellendi: 21:24 11.08.2022) Abone ol
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Pernord Ricard Turkey grubu içkilere zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Pernord Ricard Turkey' grubundaki alkollü içkilere zam geldiği bilgisini paylaştı. Özgür Aybaş "Chivas 25 yıllık 500 TL zam, diğerlerine 100 TL oranında zam geldi" açıklamasında da bulundu.