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Bitlis'teki Kalp Gölü havadan görüntülendi
Bitlis'teki Kalp Gölü havadan görüntülendi
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda görüntüsüyle kalbi andıran göl havadan görüntülendi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
bitlis
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kalp
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Bitlis’te, ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen Nemrut Krateri'nin kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve bölgedeki hayvanların içme suyu ihtiyacını da karşılayan Kalp Gölü’nün tanıtımı için çalışma başlatıldı.2022 yılını Nemrut Kalderası'nı tanıtma yılı ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), #nemrut2022 sloganıyla başlattığı gönüllü tanıtım projesi çerçevesinde gölle ilgili çekimler yaparak çalışmasını sürdürüyor. Havadan görüntülenen Kalp Gölü, görenleri kendine hayran bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/imamoglu-restorasyonu-tamamlanan-yerebatan-sarnicinin-ziyarete-acilacagi-tarihi-acikladi-1058975479.html
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bitlis, göl, kalp

Bitlis'teki Kalp Gölü havadan görüntülendi

10:10 11.08.2022
© İHA / HAKAN OKAY - MÜCAHİT TARLANKalp Gölü havadan görüntülendi
Kalp Gölü havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA / HAKAN OKAY - MÜCAHİT TARLAN
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda görüntüsüyle kalbi andıran göl havadan görüntülendi.
Bitlis’te, ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen Nemrut Krateri'nin kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve bölgedeki hayvanların içme suyu ihtiyacını da karşılayan Kalp Gölü’nün tanıtımı için çalışma başlatıldı.
2022 yılını Nemrut Kalderası'nı tanıtma yılı ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), #nemrut2022 sloganıyla başlattığı gönüllü tanıtım projesi çerçevesinde gölle ilgili çekimler yaparak çalışmasını sürdürüyor.
Havadan görüntülenen Kalp Gölü, görenleri kendine hayran bıraktı.
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