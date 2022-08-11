https://tr.sputniknews.com/20220811/bitlisteki-kalp-golu-havadan-goruntulendi-1059793443.html

Bitlis'teki Kalp Gölü havadan görüntülendi

Bitlis'teki Kalp Gölü havadan görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda görüntüsüyle kalbi andıran göl havadan görüntülendi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

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kalp

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Bitlis’te, ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen Nemrut Krateri'nin kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve bölgedeki hayvanların içme suyu ihtiyacını da karşılayan Kalp Gölü’nün tanıtımı için çalışma başlatıldı.2022 yılını Nemrut Kalderası'nı tanıtma yılı ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), #nemrut2022 sloganıyla başlattığı gönüllü tanıtım projesi çerçevesinde gölle ilgili çekimler yaparak çalışmasını sürdürüyor. Havadan görüntülenen Kalp Gölü, görenleri kendine hayran bıraktı.

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bitlis, göl, kalp