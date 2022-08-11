https://tr.sputniknews.com/20220811/bitlisteki-kalp-golu-havadan-goruntulendi-1059793443.html
Bitlis'teki Kalp Gölü havadan görüntülendi
Bitlis'teki Kalp Gölü havadan görüntülendi
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda görüntüsüyle kalbi andıran göl havadan görüntülendi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T10:10+0300
2022-08-11T10:10+0300
2022-08-11T10:10+0300
yaşam
bitlis
göl
kalp
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Bitlis’te, ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen Nemrut Krateri'nin kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve bölgedeki hayvanların içme suyu ihtiyacını da karşılayan Kalp Gölü’nün tanıtımı için çalışma başlatıldı.2022 yılını Nemrut Kalderası'nı tanıtma yılı ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), #nemrut2022 sloganıyla başlattığı gönüllü tanıtım projesi çerçevesinde gölle ilgili çekimler yaparak çalışmasını sürdürüyor. Havadan görüntülenen Kalp Gölü, görenleri kendine hayran bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/imamoglu-restorasyonu-tamamlanan-yerebatan-sarnicinin-ziyarete-acilacagi-tarihi-acikladi-1058975479.html
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bitlis, göl, kalp
Bitlis'teki Kalp Gölü havadan görüntülendi
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda görüntüsüyle kalbi andıran göl havadan görüntülendi.
Bitlis’te, ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen Nemrut Krateri'nin kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve bölgedeki hayvanların içme suyu ihtiyacını da karşılayan Kalp Gölü’nün tanıtımı için çalışma başlatıldı.
2022 yılını Nemrut Kalderası'nı tanıtma yılı ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), #nemrut2022 sloganıyla başlattığı gönüllü tanıtım projesi çerçevesinde gölle ilgili çekimler yaparak çalışmasını sürdürüyor.
Havadan görüntülenen Kalp Gölü, görenleri kendine hayran bıraktı.