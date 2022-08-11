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Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağındaki çocukla esnafa sığındı
Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağındaki çocukla esnafa sığındı
Bolu'da yabancı uyruklu bir kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği yine yabancı uyruklu şüpheliyi bıçaklayıp kucağındaki çocuğu ile... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T15:29+0300
2022-08-11T15:29+0300
yaşam
bolu
cinsel saldırı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kucağında çocuğu olan yabancı uyruklu bir kadına, yine yabancı uyruklu bir kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Kadın, saldırıdan esnafın yardımıyla kurtulurken, şüphelinin ise tutuklandığı açıklandı.Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Seyrancık Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Irak uyruklu S.A, sosyal medyadan tanıştığı Suriye uyruklu A.A. ile evinde buluştu.İddiaya göre A.A, S.A'ya cinsel saldırıda bulundu.Evde bulunan bıçakla A.A'yı boynundan yaralayan S.A. çıplak halde kucağında 2 yaşındaki çocuğu ile dışarı çıktı.Kadın, mahallede Tayip Ünsal'a ait bir iş yerine sığındı.Üzerinde kan bulunan kadını gören Ünsal, esnaftan yardım istedi. Kendisine verilen kıyafetleri giyen kadın, yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Ünsal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.A, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.A.A, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.Yaralama suçundan hakkında işlem yapılan S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Korku içinde geldi, yardımcı olduk'Kadının çıplak halde dükkanına girdiğini ve çok şaşırdığını belirten Tayip Ünsal, "Elinde küçük bir çocuk ve üzerinde kanlar vardı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik, yaralandığını düşündüm. 112'ye haber verdim. Daha sonra polis geldi, bir kişinin de daha ileride yaralı vaziyette yattığını söylediler" dedi
bolu
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bolu, cinsel saldırı

Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağındaki çocukla esnafa sığındı

15:29 11.08.2022
© İHABolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağındaki çocukla esnafa sığındı
Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağındaki çocukla esnafa sığındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA
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Bolu'da yabancı uyruklu bir kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği yine yabancı uyruklu şüpheliyi bıçaklayıp kucağındaki çocuğu ile birlikte esnafa sığındı. Çıplak olan kadına yardım eden bir kişi, kendisine üzerini örtmesi için kıyafetler verdiğini söyledi. Şüpheli gözaltının ardından tutuklandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kucağında çocuğu olan yabancı uyruklu bir kadına, yine yabancı uyruklu bir kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Kadın, saldırıdan esnafın yardımıyla kurtulurken, şüphelinin ise tutuklandığı açıklandı.
Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Seyrancık Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Irak uyruklu S.A, sosyal medyadan tanıştığı Suriye uyruklu A.A. ile evinde buluştu.

İddiaya göre A.A, S.A'ya cinsel saldırıda bulundu.
Evde bulunan bıçakla A.A'yı boynundan yaralayan S.A. çıplak halde kucağında 2 yaşındaki çocuğu ile dışarı çıktı.

Kadın, mahallede Tayip Ünsal'a ait bir iş yerine sığındı.

Üzerinde kan bulunan kadını gören Ünsal, esnaftan yardım istedi. Kendisine verilen kıyafetleri giyen kadın, yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Ünsal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.A, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.A, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Yaralama suçundan hakkında işlem yapılan S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Korku içinde geldi, yardımcı olduk'

Kadının çıplak halde dükkanına girdiğini ve çok şaşırdığını belirten Tayip Ünsal, "Elinde küçük bir çocuk ve üzerinde kanlar vardı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik, yaralandığını düşündüm. 112'ye haber verdim. Daha sonra polis geldi, bir kişinin de daha ileride yaralı vaziyette yattığını söylediler" dedi
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