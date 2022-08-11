https://tr.sputniknews.com/20220811/bu-yilin-ilk-basin-karti-komisyonu-toplantisi-yapildi-1059782299.html
Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı
Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T00:13+0300
2022-08-11T00:13+0300
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türkiye
basın
iletişim başkanlığı
basın kartı
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.Toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi.
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basın, iletişim başkanlığı, basın kartı
Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı
00:13 11.08.2022 (güncellendi: 00:14 11.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.
Toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi.