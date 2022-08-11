https://tr.sputniknews.com/20220811/bu-yilin-ilk-basin-karti-komisyonu-toplantisi-yapildi-1059782299.html

Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı

Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T00:13+0300

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türkiye

basın

iletişim başkanlığı

basın kartı

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.Toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi.

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basın, iletişim başkanlığı, basın kartı