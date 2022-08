https://tr.sputniknews.com/20220811/burhaniye-kaymakami-zeytinli-rock-festivaline-izin-vermedi-1059791392.html

Burhaniye kaymakamı, Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

Bu sene farklı şehirlerde düzenlenmesi planlanan birçok festival gibi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2014 yılından bu yana düzenlenen 7. Zeytinli Rock Festivali’ne de kaymakamlıktan izin çıkmadı.Organizasyon şirketinin Burhaniye Kaymakamlığı’na 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde planlanan Zeytinli Rock Festivali için yaptığı başvuru uygun görülmedi. Kaymakamlığın organizasyon şirketine gönderdiği resmi yazıda iptal nedeni olarak 'kamu güvenliği' gösterildi: “Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17-21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak; kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir".CHP: En büyük festivali de sizden kurtulduğumuz gün yapacağızKonser iptalinin ardından açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, “Asıl derdin gençlerle, gençlerin eğlenmesiyle olduğunu biliyoruz. Konserleri, bahar şenliklerini hatta mezuniyetleri yasaklayarak kültürel savaş açtığınız gençler, eğlence hakkını söke söke alacak. En büyük festivali de sizden kurtulduğumuz gün yapacağız” dedi.Sanatçılardan tepki: Bu yaz, yasakçılığın son yazıdırMor ve Ötesi: Bu ülkenin fikri hür vicdanı hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır. bu yaz, yasakçılığın son yazıdır. birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız. müzik yasaklanamaz. #zeytinlirockfestivaliRedd: Müziğe uygulanan tüm yasakları, gericiliği, bağnazlığı, sığındığı çapsız bahaneleri, büründüğü takiyeciliği her daim Reddettik! ve devam edeceğiz. 20 yıldır gençliğimize gölge etmiş, bu "kötü, vasat" zihniyet yakında son bulacak. O gün daha büyük festivaller yapacağız.Moğollar: Engellenmeye çalışılan bir festival değil, memleket gençliğinin özgürlüğü ve tercih hakkıdır. O zaman bugün daha yüksek sesle; Bİ' ŞEY YAPMALI!Ceylan Ertem: #FestivalimeDokunma. Ona dokunma, buna dokunma diye diye ömrümüz geçiyor. Gerçekten içler acısı…Yasaklanan konser ve festivaller2022'de bazı konser ve festivaller, çeşitli gerekçelerle iptal edildi. Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da sahne alacak olan Melek Mosso’nun konseri iptal edildi.Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan AnadoluFest de Valilik kararıyla iptal edilmişti.Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek müzik festivali, ilçe kaymakamlığı tarafından iptal edilmişti. Yine Temmuz ayında Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi, Tunceli Valiliği’nin aldığı yasak kararları nedeniyle etkinliklerin yapılamaz hale geldiğini belirterek festivali iptal etti.

