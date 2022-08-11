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Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp sosyal medyada paylaştı
Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp sosyal medyada paylaştı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Korur, toprağa verildi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T02:21+0300
2022-08-11T02:21+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
cinayet
çanakkale
ezine
erkek
şiddet
kadına şiddet
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta dün meydana gelen olayda Gencay Korur adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek kayınpederinin evine girdi. Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Korur, bugün Ezine ilçesi Zeytinli Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçan katil Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220729/elif-gunes-cinayetinin-katil-zanlisi-yakalandi-1059273492.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, cinayet, çanakkale, ezine, erkek, şiddet, kadına şiddet

Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp sosyal medyada paylaştı

02:21 11.08.2022
© Emre Orman / csgorselarsiv.orgKadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© Emre Orman / csgorselarsiv.org
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Korur, toprağa verildi.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta dün meydana gelen olayda Gencay Korur adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek kayınpederinin evine girdi.
Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ayşe Korur, bugün Ezine ilçesi Zeytinli Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cinayetin ardından kaçan katil Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
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