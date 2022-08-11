https://tr.sputniknews.com/20220811/canakkalede-kadin-cinayeti-esini-oldurup-sosyal-medyada-paylasti-1059786379.html
Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp sosyal medyada paylaştı
Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp sosyal medyada paylaştı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Korur, toprağa verildi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T02:21+0300
2022-08-11T02:21+0300
2022-08-11T02:21+0300
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kadına şiddet
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta dün meydana gelen olayda Gencay Korur adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek kayınpederinin evine girdi. Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Korur, bugün Ezine ilçesi Zeytinli Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçan katil Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220729/elif-gunes-cinayetinin-katil-zanlisi-yakalandi-1059273492.html
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Çanakkale'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp sosyal medyada paylaştı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Korur, toprağa verildi.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta dün meydana gelen olayda Gencay Korur adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek kayınpederinin evine girdi.
Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ayşe Korur, bugün Ezine ilçesi Zeytinli Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cinayetin ardından kaçan katil Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.