CANLI | Borrell: Avrupalılar, Ukrayna'ya desteğin bedelini ödemeye hazır olmalı

Bloomberg: Rusya, enerji piyasalarında zafer kazanıyor

Bloomberg yazarı Javier Blas, Rusya'nın petrol ve doğalgaz piyasalarında zafer kazandığını ve bu durumun, yaptırımların etkisiyle başa çıkma fırsatı sunduğunu belirtti.

Blas, yazdığı makalede, Rusya'daki petrol üretiminin temmuz ayında neredeyse tamamen 23 Şubat 2022'den önceki seviyelere döndüğünü ve günde 10.8 milyon varile ulaştığını ifade etti.

Blas, asgari hacmine nisan ayında 10 milyon varilde kaldığını, o zamandan beri sürekli artış gösterdiğini kaydetti. Makalede, mevcut rakamların üretimin günde 11 milyon varile ulaştığı ocak ayına göre çok az düşük olduğuna işaret edildi.

Öte yandan petrol fiyatlarının da arttığına vurgu yapan Blas, böylelikle üretim göstergelerini ve fiyat seviyesini eski haline getirmenin mümkün olduğu değerlendirmesini yaptı.