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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220811/canli--borrell-avrupalilar-ukraynaya-destegin-bedelini-odemeye-hazir-olmali-1059792696.html
CANLI | Borrell: Avrupalılar, Ukrayna'ya desteğin bedelini ödemeye hazır olmalı
CANLI | Borrell: Avrupalılar, Ukrayna'ya desteğin bedelini ödemeye hazır olmalı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupalıların Ukrayna'ya yapılan desteğin 'bedelini ödemeye hazır... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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Josep Borrell - Sputnik Türkiye

CANLI | Borrell: Avrupalılar, Ukrayna'ya desteğin bedelini ödemeye hazır olmalı

09:41 11.08.2022
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupalıların Ukrayna'ya yapılan desteğin 'bedelini ödemeye hazır olması gerektiğini' savundu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
İsveç Entegrasyon ve Göç Bakanı Anders Igeman, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus vatandaşlarına turist vizelerini askıya alma yönünde atacağı muhtemel adımı destekleyeceklerini söyledi.
Herson Bölgesi'ndeki Aleşkinskiy ilçesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Georgiy Juravko, birçok Herson sakininin bölgenin Rusya'yla birleşmesinden yana olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington yönetiminin yakın vadede Baltık denizinde bir dizi askeri tatbikat düzenlemeyi ve bölgeye ek kuvvetler konuşlandırmayı planladığını duyurdu.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
Ukrayna krizi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:19 11.08.2022
Bloomberg: Rusya, enerji piyasalarında zafer kazanıyor
Bloomberg yazarı Javier Blas, Rusya'nın petrol ve doğalgaz piyasalarında zafer kazandığını ve bu durumun, yaptırımların etkisiyle başa çıkma fırsatı sunduğunu belirtti.
Blas, yazdığı makalede, Rusya'daki petrol üretiminin temmuz ayında neredeyse tamamen 23 Şubat 2022'den önceki seviyelere döndüğünü ve günde 10.8 milyon varile ulaştığını ifade etti.
Blas, asgari hacmine nisan ayında 10 milyon varilde kaldığını, o zamandan beri sürekli artış gösterdiğini kaydetti. Makalede, mevcut rakamların üretimin günde 11 milyon varile ulaştığı ocak ayına göre çok az düşük olduğuna işaret edildi.
Öte yandan petrol fiyatlarının da arttığına vurgu yapan Blas, böylelikle üretim göstergelerini ve fiyat seviyesini eski haline getirmenin mümkün olduğu değerlendirmesini yaptı.
09:41 11.08.2022
Borrell: Avrupalılar, Ukrayna'ya desteğin bedelini ödemeye hazır olmalı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupalıların Ukrayna'ya yapılan desteğin 'bedelini ödemeye hazır olması gerektiğini' savundu.
El Pais gazetesine mülakat veren Borrell, "Avrupalılar, Ukrayna ve AB'nin birliğine desteği sürdürmek için gereken bedeli ödemeye hazır olmalı" dedi.
Bütün savaşların 'müzakerelerle bittiğini' kaydeden Borrell, "Ukrayna'ya askeri olarak yardım sunuyor olmamız, müzakere etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmadığımız anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Yetkili, Ukrayna'daki durumun Avrupa'yı doğrudan etkilediğini de sözlerine ekledi.
Borrell, "Avrupalılar, siyasi çözümler ararken uzun süreli çatışmalarla yüzleşmeye hazırlıklı olmalı. Avrupa'nın güneyindeki ülkeler enerji konusunda kuzeyle dayanışma eksikliği göstermemeli. İspanya çok şey yapabilir, çünkü Avrupa'nın doğalgaz sıvılaştırma kapasitesinin üçte birine sahip. Alternatif gaz için Avrupa'ya açılan kapı olabiliriz" yorumunu yaptı.
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