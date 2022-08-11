https://tr.sputniknews.com/20220811/cavusoglu-turkiye-isvec-ve-finlandiya-26-agustosta-ortak-mutabakat-toplantisi-yapacak--1059813160.html
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacak
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "İsveç... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T18:07+0300
2022-08-11T18:07+0300
2022-08-11T18:26+0300
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında sorulara yanıt verdi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı düzenleyeceğini bildiren Mevlüt Çavuşoğlu "İsveç ve Finlandiya'nın henüz belge ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz" açıklamasında bulundu.
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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacak
18:07 11.08.2022 (güncellendi: 18:26 11.08.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya taahhüt ettiklerini yerine getirmedi, henüz bir adım görmedik" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında sorulara yanıt verdi.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı düzenleyeceğini bildiren Mevlüt Çavuşoğlu "İsveç ve Finlandiya'nın henüz belge ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz" açıklamasında bulundu.