https://tr.sputniknews.com/20220811/cavusoglu-turkiye-isvec-ve-finlandiya-26-agustosta-ortak-mutabakat-toplantisi-yapacak--1059813160.html

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacak

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "İsveç... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T18:07+0300

2022-08-11T18:07+0300

2022-08-11T18:26+0300

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında sorulara yanıt verdi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı düzenleyeceğini bildiren Mevlüt Çavuşoğlu "İsveç ve Finlandiya'nın henüz belge ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

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mevlüt çavuşoğlu, finlandiya, isveç, son dakika