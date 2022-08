CHP'nin YSK temsilcisi Yakupoğlu: YSK’dan aldığımız verileri işliyor ve bir sonuca ulaşıyoruz

https://tr.sputniknews.com/20220811/chpnin-ysk-temsilcisi-yakupoglu-yskdan-aldigimiz-verileri-isliyor-ve-bir-sonuca-ulasiyoruz--1059791746.html

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, seçmen bilgilerine dair ellerinde olan verilerin suç teşkil etmediğini belirterek, "YSK'dan aldığımız verileri... 11.08.2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) elinde yok” açıklaması, siyasette yeni bir tartışma başlattı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu’nun sözlerini "YSK’da olmayan verilere sahibiz" şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir" ifadeleri ile eleştirirken, İçişleri Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'nun elindeki söz konusu bilgilerin kaynağını açıklanmasını ve özür dilemesini isterken, aksi takdirde suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise, partinin elindeki seçmen bilgilerinin kapsamını ve üzerinde yaptıkları çalışmaları Gazete Duvar’a anlattı.‘YSK’DAN ALDIĞIMIZ VERİLERİ İŞLİYOR VE BİR SONUCA ULAŞIYORUZ’Yüksek Seçim Kurulu’nun seçime girmeye hak kazanan her partiye, yılda iki kez seçmen kütüklerine ulaşma olanağı sunduğunu ifade eden Yakupoğlu, YSK’den alınan açık seçmen listelerinin geliştirilen filtre yazılımlar sayesinde işlendiğini ve ortaya kontrolleri yapılmış yeni verilerin çıktığına vurgu yaptı.Yakupoğlu, bu verilerin yasa dışı olmadığına ve seçime girmeye hak kazanan başta AK Parti olmak üzere her partinin üzerinde çalışarak ulaşabileceğine dikkat çekerek, "CHP’nin bilgiişlem birimi YSK’dan alınan seçmen kütükleri verilerini geliştirilen yazılım programları sayesinde ayıklıyor. Kullandığımız farklı filtreleme programları ile bu verilerin çapraz kontrollerini yapıyoruz. Kontrolleri yaparken de YSK’dan aldığımız seçmen kütüklerinde olan seçmenin adı, soyadı, baba, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu yer adresi ve TC kimlik numarasını kullanıyoruz ve geçmişteki seçmen listeleri ile karşılaştırmasını yapıyoruz" dedi.Yakupoğlu, bu duruma ilişkin örnekler verdi ve ekledi: "Mesela bir adreste 50 seçmen kayıtlı görünüyor ancak bizim kontrollerimizde bu adres arsa çıkıyor. O zaman da kentsel dönüşüme giren yerleri araştırıyoruz ve verileri sistemimize işliyoruz. Ya da bir şehirde oltalama denilen yöntemle 'mükerrer seçmen' olup olmadığının kontrollerini yapıyoruz. Yani YSK’dan aldığımız verileri işliyoruz ve ortaya bir sonuç çıkıyor."YABANCI SEÇMEN NASIL TESPİT EDİLİYOR?YSK’nin seçmen bilgilerine ilişkin yetkisinin 296 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu ile sınırlı olduğunu belirten Yakupoğlu, YSK’nin kimin Türk vatandaşlığına ne zaman geçtiğini sorgulama yetkisinin de bulunmadığını söyledi.Bu bilgilerin sadece İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu, CHP olarak bu verileri talep ettiklerini ancak verilmediğini söyleyen Yakupoğlu, bu noktada da kendi verilerini kendilerinin ürettiğine işaret ederek şunları söyledi:"CHP’nin kullandığı yazılımlar ve filtreleme yöntemiyle Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde seçmene dair tarama yapıyoruz. YSK’dan aldığımız seçmen kütükleri verilerinde bulunan doğum yerleri ve tarihlerine göre filtreleme yaptığımızda eğer seçmen hiçbir şehirde doğmamış görünüyorsa vatandaşlığı sonradan aldığı anlaşılıyor. Örneğin güncel listede Suriye doğumlu bir seçmen varsa, hemen 2018 ve 2019 seçmen listeleri ile karşılaştırma yapıyoruz. Vatandaşlığa yeni mi geçmiş, yaşından bakıldığında ise daha önce oy kullanmış mı kullanmamış mı kontrollerini sağlıyoruz. Dolayısıyla genel başkan, oy kullanacak yabancı sayılarına ilişkin yaptığı "400-500 bin değil" ifadelerinde bu analizlerimizi kastediyor. Yani Türk vatandaşlığına geçip, seçmen olan yabancı uyruklu kişilerin listesini İçişleri Bakanlığı’ndan veya başka bir kurumdan temin etmedik. Bu tamamen parti olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkan işlenmiş verilerdir."‘BİZİM ÜRETTİĞİMİZ BİLGİLER YASA DIŞI DEĞİL’Kılıçdaroğlu’nun "Bizdeki bilgiler YSK’nın elinde yok' açıklamasının doğru olduğunu ifade ederek, "Çünkü YSK’nın böyle bir görev yetkisi yok. YSK bilgisayar sistemi, her akşam UYAP üzerinden Mernis’ten seçmen yaşına gelmiş kişilerin verilerini çekiyor, eş zamanlı olarak Adres Kayıt Sistemi’ne de işleniyor. Kanunla böyle bir yetki tanınırsa YSK da bizim yaptığımız işlemi yapabilir" diyen Yakupoğlu’na göre bu araştırmayı AK Parti başta olmak üzere tüm partiler yapabilir."Dolayısıyla bizim ürettiğimiz bilgiler yasa dışı değil" diyen Yakupoğlu, şöyle konuştu:"Biz bu verileri, ‘Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’ hükümlerine uygun olarak YSK’dan aldığımız gibi kendimiz işliyoruz, kamuoyu ile de paylaşmıyoruz. Bu da bir suç teşkil etmiyor. YSK, seçime katılan siyasi partilere bu seçmen kütüklerini incelemesi için veriyor. Bizim geçmişte tespit ettiğimiz mükerrer seçmen sayısı iki buçuk milyonun üzerindeydi. Biz bu listeleri YSK’ya verdik, kontrol edildi. CHP’nin mükerrer seçmen kütüklerinde yaptığı bu ısrarlı inceleme sayesinde şu anda bizim tespit ettiğimiz mükerrer seçmen sayısı 250 kişi bile kalmadı. Bunlar kontroldür."

