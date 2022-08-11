https://tr.sputniknews.com/20220811/cumhurbaskani-erdogan-icisleri-bakani-soylu-ve-beraberindeki-heyeti-kabul-etti-1059816861.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T20:35+0300
2022-08-11T20:35+0300
2022-08-11T20:35+0300
politika
recep tayyip erdoğan
süleyman soylu
külliye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabulü basına kapalı yapıldı.Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.
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recep tayyip erdoğan, süleyman soylu, külliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabulü basına kapalı yapıldı.
Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.