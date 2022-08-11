https://tr.sputniknews.com/20220811/cumhurbaskani-erdogan-icisleri-bakani-soylu-ve-beraberindeki-heyeti-kabul-etti-1059816861.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T20:35+0300

2022-08-11T20:35+0300

2022-08-11T20:35+0300

politika

recep tayyip erdoğan

süleyman soylu

külliye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabulü basına kapalı yapıldı.Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.

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recep tayyip erdoğan, süleyman soylu, külliye