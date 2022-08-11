https://tr.sputniknews.com/20220811/cumhurbaskani-erdogan-son-20-yilda-605-yeni-hes-kazandirdik-1059802398.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı ette indirimli satışlar başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı ette indirimli satışlar başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde büyükbaş hayvan etinde yüzde 30-35 indirimli satış başlayacağını söyledi. Erdoğan... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T14:44+0300

2022-08-11T14:44+0300

2022-08-11T15:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

baraj

et

kırmızı et

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.. Erdoğan, ''Yerli enerji üretimimizde en önemli kaynağımız su. Hidroelektrik santralleri pek çok imkan sağlıyor. Sudan elektrik üretimi çevre kirliliğine yol açmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Ülkemizde üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir. Kamu-Özel sektör iş birliğiyle 20 farklı ilimizde 34 hidroelektrik santrali hizmete girecek. Son 20 yılda 605 yeni HES kazandırdık. Toplam rakamı 730'a ulaştırdık. Toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur, su depolama kapasitesini yükselttiğimiz için kuraklık sıkıntısı yaşamıyoruz'' dedi.Erdoğan et fiyatlarında indirimli satışların başlayacağını belirterek, "Tarım Kredi Kooperatifi ile konuştum kırmızı ette indirimli satışlar başlayacak. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 40-50 çeşit ürünün indirimli satışları başlayacak. Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız" diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğiyle 34 hidroelektrik santralimiz yıllık 2,3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Bu santraller ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır. Son 20 yılda ülkemize bugün açılışını yapacaklarımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santrali kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatmak durumundayım. Toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur. En kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz.Et fiyatlarında indirimMarketlerde vatandaşımızı dara sokanlar Tarım Kredi Kooperatif talimatı aldı. Koyun kuzu etinde yüzde 25 indirim başlattık. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Zeytinyağı ayçiçek yağında da 20-30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidilecek. Talimatımız şu sen başa baş noktasında çalışacaksın kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın. Tarım Kredi Kooperatifi bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak.''Şehir hastanelerini açıyoruz'Ankara'da birinci şehir hastanesini açtık. Hizmete devam ediyor. 2'ncisini de 1 ay 2 ay içerisinde açıyoruz. Ve bununla birlikte Ankara 2 tane dev şehir hastanesine sahip oluyor. Arkadan Kocaeli geliyor arkadan İzmir geliyor. Arka arkaya bunları 2-3 ay içerisinde yapıyoruz. Biz yaparız. Biz laf değil iş üretiriz.Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık. Biz bu işleri yaptık. Kağıthane'de temel atmama töreni yapıyorlar. Ne günlere kaldık. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını tüm imkanlarımızla teşvik ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır."

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recep tayyip erdoğan, baraj, et, kırmızı et