https://tr.sputniknews.com/20220811/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059792547.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.88 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.40 TL’de yer alıyor. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T09:30+0300
2022-08-11T09:30+0300
2022-08-11T09:30+0300
ekonomi
dolar
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altın
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Dolar 11 Ağustos sabahına 17.88 liradan başladı. Euro ise 18.40 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Ons altın fiyatı, 11 Ağustos sabahında 1785 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1025 lira,Çeyrek altın 1673 lira,Yarım altın 3336 lira,Cumhuriyet altını 6672 liradan işlem görüyor.
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dolar, euro, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 17.88 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.40 TL’de yer alıyor.
Dolar 11 Ağustos sabahına 17.88 liradan başladı. Euro ise 18.40 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Ons altın fiyatı, 11 Ağustos sabahında 1785 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1025 lira,
Çeyrek altın 1673 lira,
Yarım altın 3336 lira,
Cumhuriyet altını 6672 liradan işlem görüyor.