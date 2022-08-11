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https://tr.sputniknews.com/20220811/elektrik-uretimine-duzenleme-fazla-enerji-satilabilecek-1059790514.html
Elektrik üretimine düzenleme: Fazla enerji satılabilecek
Elektrik üretimine düzenleme: Fazla enerji satılabilecek
Lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla kendi tükettiği enerji kadar üretim yapanlar... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T04:43+0300
2022-08-11T04:43+0300
türkiye
elektrik
enerji
üretim
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Lisanssız güneş enerjisi kullanım gücü 8 bin megavata yaklaştı. TRT Haber'in akatrdığına göre hızla artan sayıda vatandaş, tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi. Bu durumu teşvik etmek isteyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gitti.Buna göre, kendi tükettiği enerji kadar üretim yapanlar, bir üretim miktarı kadar olan fazla enerjiyi satabilecek.Tüketim miktarından daha fazla yapılan üretim "bedelsiz enerji" olarak sisteme yansıyacak ve üretim arttıkça tüketicilerin faturalarında düşüş olacak.Organize sanayi bölgelerinde yer bulamayan tüketiciler, sanayi bölgeleri dışında da tesis kurabilecekler.Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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elektrik, enerji, üretim

Elektrik üretimine düzenleme: Fazla enerji satılabilecek

04:43 11.08.2022
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Fotoğraf bankasına girGüneş enerjisi
Güneş enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla kendi tükettiği enerji kadar üretim yapanlar fazla enerjiyi satabilecek.
Lisanssız güneş enerjisi kullanım gücü 8 bin megavata yaklaştı.
TRT Haber'in akatrdığına göre hızla artan sayıda vatandaş, tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi. Bu durumu teşvik etmek isteyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gitti.
Buna göre, kendi tükettiği enerji kadar üretim yapanlar, bir üretim miktarı kadar olan fazla enerjiyi satabilecek.
Tüketim miktarından daha fazla yapılan üretim "bedelsiz enerji" olarak sisteme yansıyacak ve üretim arttıkça tüketicilerin faturalarında düşüş olacak.
Organize sanayi bölgelerinde yer bulamayan tüketiciler, sanayi bölgeleri dışında da tesis kurabilecekler.
Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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